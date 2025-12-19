Вічна класика — речі, які ніколи не старіють у гардеробі

Дівчина тримає в руках светри. Фото: freepik

В гардеробі, який працює довго, важливі речі, що залишаються актуальними роками. Мова не про швидкоплинні тренди, а базові елементи гардеробу, на яких можна будувати будь-які образи.

Новини.LIVE написав цей матеріал на базі слів досвідчених стилістів.

Реклама

Читайте також:

З яких речей складається базовий гардероб

Знадобиться класичний кардиган з шерсті або кашеміру — без зайвих деталей і з натуральних матеріалів. Він теплий, приємний на дотик і не втрачає форму після прання, якщо дотримуватися простих правил догляду.

Його можна носити поверх сорочки, під піджак або просто з джинсами. За словами стилістів, він може мати органічний вигляд в різних образах.

Бежевий кардиган. Фото з Instagram

Прямі джинси теж не втрачають актуальності. Їхній крій витягує силует, робить ноги візуально довшими і підходить більшості типів фігур. Їх сміливо можна носити як з кедами, так і з класичними черевиками або ботильйонами, що робить їх універсальною частиною гардеробу.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Біла сорочка теж універсальна річ, про яку ми говоримо вже не перший раз. Її можна заправити в брюки або спідницю, накинути під жилет або носити розстебнутою з футболкою.

Вона формує акуратний і впорядкований образ, а поєднання з класичним костюмом створює відчуття впевненості та контролю.

Біла сорочка. Фото з Instagram

Проста сукня-футляр підкреслює форму тіла, але не обмежує рухів. Вона стане вдалим рішенням як для офісу, так і для вечірньої прогулянки – варто лише змінити взуття і додати прикрас. До речі, чудовий варіант на різдвяні свята.

Червона сукня-футляр. Фото з Instagram

Мінімалістичний силует дозволяє експериментувати з шарфами, ременями, сумками або навіть яскравим жакетом, створюючи нові варіанти образу без купи зайвих речей.

Раніше ми писали про те, які кардигани заслужено стали найкращими цього сезону.

Також ми повідомляли, які основні помилки в образах допускають більшість жінок на думку Андре Тана.