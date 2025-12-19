Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода 5 класичних речей, що роками залишаються в тренді

5 класичних речей, що роками залишаються в тренді

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 18:01
Вічна класика — речі, які ніколи не старіють у гардеробі
Дівчина тримає в руках светри. Фото: freepik

В гардеробі, який працює довго, важливі речі, що залишаються актуальними роками. Мова не про швидкоплинні тренди, а базові елементи гардеробу, на яких можна будувати будь-які образи.

Новини.LIVE написав цей матеріал на базі слів досвідчених стилістів.

Реклама
Читайте також:

З яких речей складається базовий гардероб

Знадобиться класичний кардиган з шерсті або кашеміру — без зайвих деталей і з натуральних матеріалів. Він теплий, приємний на дотик і не втрачає форму після прання, якщо дотримуватися простих правил догляду.

Його можна носити поверх сорочки, під піджак або просто з джинсами. За словами стилістів, він може мати органічний вигляд в різних образах.

Кардиган роками залишається в тренді
Бежевий кардиган. Фото з Instagram

Прямі джинси теж не втрачають актуальності. Їхній крій витягує силует, робить ноги візуально довшими і підходить більшості типів фігур. Їх сміливо можна носити як з кедами, так і з класичними черевиками або ботильйонами, що робить їх універсальною частиною гардеробу.

Прямі джинси можуть стати базою різних образів
Прямі джинси. Фото з Instagram

Біла сорочка теж універсальна річ, про яку ми говоримо вже не перший раз. Її можна заправити в брюки або спідницю, накинути під жилет або носити розстебнутою з футболкою.

Вона формує акуратний і впорядкований образ, а поєднання з класичним костюмом створює відчуття впевненості та контролю.

5 класичних речей, що роками залишаються в тренді - фото 3
Біла сорочка. Фото з Instagram

Проста сукня-футляр підкреслює форму тіла, але не обмежує рухів. Вона стане вдалим рішенням як для офісу, так і для вечірньої прогулянки – варто лише змінити взуття і додати прикрас. До речі, чудовий варіант на різдвяні свята.

Сукня-футляр той фасон, що підтверджує статусність жінки
Червона сукня-футляр. Фото з Instagram

Мінімалістичний силует дозволяє експериментувати з шарфами, ременями, сумками або навіть яскравим жакетом, створюючи нові варіанти образу без купи зайвих речей.

Раніше ми писали про те, які кардигани заслужено стали найкращими цього сезону.

Також ми повідомляли, які основні помилки в образах допускають більшість жінок на думку Андре Тана.

мода одяг тренди жінки речі
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації