Модний одяг цього сезону впізнають за однією характерною рисою

Хутро вже кілька холодних сезонів тримає позиції. Його можна побачити усюди: на подіумах, у стрічках інфлюенсерів, у міських образах. Шуби, напівшубки та хутряні жакети давно стали зрозумілим рішенням. Аксесуари — шарфи, коміри, сумки — теж вже нікого не дивують.

Стилісти радять звернути увагу на хутряну облямівку. Вона працює як знак уважності до деталей. Річ залишається базовою, але в ній з’являється характер.

Тренд сезону, який легко впізнати за однією деталлю

Почати варто з пальт. Це, мабуть, найпростіший спосіб вписати хутро у повсякденний гардероб без радикальних змін. Облямівка на комірі часто замінює шарф. Хутро на рукавах теж не просто декоративний жест. У трохи вільних моделях руки легко сховати всередину, коли холод застав зненацька. Є й варіанти, де хутро іде вздовж борту пальта до самого низу — ненав’язливе відсилання до 70-х.

Не менш цікаво хутро поводиться на жакетах і піджаках. Саме за рахунок облямівки такі речі перестають бути "черговим верхнім шаром" і починають грати головну роль в образі.

Окремої уваги заслуговують пуховики. Ще не так давно їх сприймали виключно як практичну необхідність, без жодних модних амбіцій. Хутро по краю капюшона або на рукавах швидко знімає цей стереотип. Річ одразу має інший вигляд, ніби хтось справді подумав не лише про тепло, а й про подачу.

І, звісно, не можна оминути афганське пальто або легендарну дублянку Пенні Лейн.

Тут хутро існує не лише для ефекту. Воно заховане всередині, тримає тепло і створює відчуття речі з історією, а не сезонної забаганки.

Що з верхнього одягу ще актуальне

