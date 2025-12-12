Відео
Ключова деталь образу, яка робить навіть прості речі модними

Дата публікації: 12 грудня 2025 13:50
Модний одяг цього сезону впізнають за однією характерною рисою
Дівчина з трендовою курткою. Фото: freepik

Хутро вже кілька холодних сезонів тримає позиції. Його можна побачити усюди: на подіумах, у стрічках інфлюенсерів, у міських образах. Шуби, напівшубки та хутряні жакети давно стали зрозумілим рішенням. Аксесуари — шарфи, коміри, сумки — теж вже нікого не дивують.

Сайт Новини.LIVE розповість, яка деталь з хутром в тренді.

Стилісти радять звернути увагу на хутряну облямівку. Вона працює як знак уважності до деталей. Річ залишається базовою, але в ній з’являється характер.

Тренд сезону, який легко впізнати за однією деталлю

Почати варто з пальт. Це, мабуть, найпростіший спосіб вписати хутро у повсякденний гардероб без радикальних змін. Облямівка на комірі часто замінює шарф. Хутро на рукавах теж не просто декоративний жест. У трохи вільних моделях руки легко сховати всередину, коли холод застав зненацька. Є й варіанти, де хутро іде вздовж борту пальта до самого низу — ненав’язливе відсилання до 70-х.

Хутро на рукавах зараз в моді
Пальто з стильними руками. Фото з Instagram

Не менш цікаво хутро поводиться на жакетах і піджаках. Саме за рахунок облямівки такі речі перестають бути "черговим верхнім шаром" і починають грати головну роль в образі.

Піджак з хутром буде мати оригінальний вигляд
Піджак з хутром. Фото з Instagram

Окремої уваги заслуговують пуховики. Ще не так давно їх сприймали виключно як практичну необхідність, без жодних модних амбіцій. Хутро по краю капюшона або на рукавах швидко знімає цей стереотип. Річ одразу має інший вигляд, ніби хтось справді подумав не лише про тепло, а й про подачу.

Пуховик з хутром на рукавах на зиму
Пуховик з хутром. Фото з Instagram

І, звісно, не можна оминути афганське пальто або легендарну дублянку Пенні Лейн.

Легендарна дублянку надійно зафіксувалася в тренді
Коричнева дублянка. Фото з Instagram

Тут хутро існує не лише для ефекту. Воно заховане всередині, тримає тепло і створює відчуття речі з історією, а не сезонної забаганки.

Що з верхнього одягу ще актуальне

Раніше ми писали про те, як співачці Тіні Кароль вдалось зробити звичайну куртку трендовою

Також ми повідомляли про тренд на бомбер з хутряним коміром, який зараз активно носять усі.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
