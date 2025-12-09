Річ, за якою полювали в СРСР — мохеровий шарф знову актуальний

Мохерові шарфи з СРСР знову усі шукають у магазинах
У більшості випадків натуральна вовна вважається цінним матеріалом — за винятком мохера. Він дуже теплий, але при цьому неприємний на дотик. Однак в СРСР серед чоловіків мохерові шарфи все одно були дуже популярними.
Шарфи, які потрібні усім взимку
У Радянському Союзі мохерові шарфи стали популярними не стільки через унікальні властивості, скільки через звичайний дефіцит, бо їх просто було важко дістати. Мохер виготовляли із козячої шерсті з розумінням, що він не є найкоштовнішим сортом вовняної пряжі, але в ньому була потреба і речей з нього було не так багато. Ті ж мохерові шарфи можна було дістати хіба через знайомих в торгівлі і за шаленими цінами. Найбільше цінувалися імпортні варіанти — з Югославії, Польщі чи Фінляндії, де стандарти виробництва пряжі були значно вищими.
Такі шарфи жінки купували своїм чоловікам на подарунок. Потім за ним дбайливо доглядали, щоб він довше прослужив. Адже наявність такого шарфу в чоловіка свідчило в цілому про заможність людини.
Зараз же можна з легкістю придбати мохеровий шарф як чоловікові, так і жінці. Правда їх виготовляють інакше — до вовни додають доволі великий відсоток іншого волокна: бавовни, шовку, тощо. За рахунок цього такі шарфи більш приємні на дотик і чудово тримають тепло.
Тому мохеровий шарф може стати тим самим зимовим аксесуаром, що ідеально впишеться в усі ваші образи цього сезону.
