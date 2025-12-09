Відео
Головна Мода Мохерові шарфи з СРСР знову усі шукають у магазинах

Мохерові шарфи з СРСР знову усі шукають у магазинах

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:29
Річ, за якою полювали в СРСР — мохеровий шарф знову актуальний
Дівчина з мохеровим шарфом. Фото: freepik

У більшості випадків натуральна вовна вважається цінним матеріалом — за винятком мохера. Він дуже теплий, але при цьому неприємний на дотик. Однак в СРСР серед чоловіків мохерові шарфи все одно були дуже популярними.

В OBOZ.UA пояснили, чому на ці шарфи буквально полювали.

У Радянському Союзі мохерові шарфи стали популярними не стільки через унікальні властивості, скільки через звичайний дефіцит, бо їх просто було важко дістати. Мохер виготовляли із козячої шерсті з розумінням, що він не є найкоштовнішим сортом вовняної пряжі, але в ньому була потреба і речей з нього було не так багато. Ті ж мохерові шарфи можна було дістати хіба через знайомих в торгівлі і за шаленими цінами. Найбільше цінувалися імпортні варіанти — з Югославії, Польщі чи Фінляндії, де стандарти виробництва пряжі були значно вищими.

Мохерові шарфи важко було дістати в СРСР
Мохеровий шаф в зимовому образі. Фото з Instagram

Такі шарфи жінки купували своїм чоловікам на подарунок. Потім за ним дбайливо доглядали, щоб він довше прослужив. Адже наявність такого шарфу в чоловіка свідчило в цілому про заможність людини.

Зараз же можна з легкістю придбати мохеровий шарф як чоловікові, так і жінці. Правда їх виготовляють інакше — до вовни додають доволі великий відсоток іншого волокна: бавовни, шовку, тощо. За рахунок цього такі шарфи більш приємні на дотик і чудово тримають тепло.

Мохерові шарфи для чоловіків та жінок
Рожевий шарф. Фото з Instagram

Тому мохеровий шарф може стати тим самим зимовим аксесуаром, що ідеально впишеться в усі ваші образи цього сезону.

Раніше ми писали про те, як можна стилізувати в образі хутряний шарф. Він органічно впишеться скрізь.

Також ми повідомляли, що смугастий светр вже став базою зимового гардеробу цього сезону. Його обирають більшість для сучасних луків.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
