Вещь, за которой охотились в СССР — мохеровый шарф снова актуален

Мохеровые шарфы из СССР снова все ищут в магазинах
В большинстве случаев натуральная шерсть считается ценным материалом — за исключением мохера. Он очень теплый, но при этом неприятный на ощупь. Однако в СССР среди мужчин мохеровые шарфы все равно были очень популярными.
В OBOZ.UA объяснили, почему на эти шарфы буквально охотились.
Шарфы, которые нужны всем зимой
В Советском Союзе мохеровые шарфы стали популярными не столько из-за уникальных свойств, сколько из-за обычного дефицита, потому что их просто было трудно достать. Мохер изготавливали из козьей шерсти с пониманием, что он не является самым ценным сортом шерстяной пряжи, но в нем была потребность и вещей из него было не так много. Те же мохеровые шарфы можно было достать разве через знакомых в торговле и по бешеным ценам. Больше всего ценились импортные варианты — из Югославии, Польши или Финляндии, где стандарты производства пряжи были значительно выше.
Такие шарфы женщины покупали своим мужчинам на подарок. Потом за ним бережно ухаживали, чтобы он дольше прослужил. Ведь наличие такого шарфа у мужчины свидетельствовало в целом о состоятельности человека.
Сейчас же можно с легкостью приобрести мохеровый шарф как мужчине, так и женщине. Правда их изготавливают иначе — к шерсти добавляют довольно большой процент другого волокна: хлопка, шелка и тому подобное. За счет этого такие шарфы более приятные на ощупь и прекрасно держат тепло.
Поэтому мохеровый шарф может стать тем самым зимним аксессуаром, который идеально впишется во все ваши образы этого сезона.
Ранее мы писали о том, как можно стилизовать в образе меховой шарф. Он органично впишется везде.
Также мы сообщали, что полосатый свитер уже стал базой зимнего гардероба этого сезона. Его выбирают большинство для современных луков.
Читайте Новини.LIVE!