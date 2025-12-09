Вещь, за которой охотились в СССР — мохеровый шарф снова актуален

Девушка с мохеровым шарфом. Фото: freepik

В большинстве случаев натуральная шерсть считается ценным материалом — за исключением мохера. Он очень теплый, но при этом неприятный на ощупь. Однако в СССР среди мужчин мохеровые шарфы все равно были очень популярными.

В OBOZ.UA объяснили, почему на эти шарфы буквально охотились.

Реклама

Читайте также:

Шарфы, которые нужны всем зимой

В Советском Союзе мохеровые шарфы стали популярными не столько из-за уникальных свойств, сколько из-за обычного дефицита, потому что их просто было трудно достать. Мохер изготавливали из козьей шерсти с пониманием, что он не является самым ценным сортом шерстяной пряжи, но в нем была потребность и вещей из него было не так много. Те же мохеровые шарфы можно было достать разве через знакомых в торговле и по бешеным ценам. Больше всего ценились импортные варианты — из Югославии, Польши или Финляндии, где стандарты производства пряжи были значительно выше.

Мохеровый шкаф в зимнем образе. Фото из Instagram

Такие шарфы женщины покупали своим мужчинам на подарок. Потом за ним бережно ухаживали, чтобы он дольше прослужил. Ведь наличие такого шарфа у мужчины свидетельствовало в целом о состоятельности человека.

Сейчас же можно с легкостью приобрести мохеровый шарф как мужчине, так и женщине. Правда их изготавливают иначе — к шерсти добавляют довольно большой процент другого волокна: хлопка, шелка и тому подобное. За счет этого такие шарфы более приятные на ощупь и прекрасно держат тепло.

Розовый шарф. Фото из Instagram

Поэтому мохеровый шарф может стать тем самым зимним аксессуаром, который идеально впишется во все ваши образы этого сезона.

Ранее мы писали о том, как можно стилизовать в образе меховой шарф. Он органично впишется везде.

Также мы сообщали, что полосатый свитер уже стал базой зимнего гардероба этого сезона. Его выбирают большинство для современных луков.