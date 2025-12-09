Видео
Главная Мода Мохеровые шарфы из СССР снова все ищут в магазинах

Мохеровые шарфы из СССР снова все ищут в магазинах

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 09:29
Вещь, за которой охотились в СССР — мохеровый шарф снова актуален
Девушка с мохеровым шарфом. Фото: freepik

В большинстве случаев натуральная шерсть считается ценным материалом — за исключением мохера. Он очень теплый, но при этом неприятный на ощупь. Однако в СССР среди мужчин мохеровые шарфы все равно были очень популярными.

В OBOZ.UA объяснили, почему на эти шарфы буквально охотились.

В Советском Союзе мохеровые шарфы стали популярными не столько из-за уникальных свойств, сколько из-за обычного дефицита, потому что их просто было трудно достать. Мохер изготавливали из козьей шерсти с пониманием, что он не является самым ценным сортом шерстяной пряжи, но в нем была потребность и вещей из него было не так много. Те же мохеровые шарфы можно было достать разве через знакомых в торговле и по бешеным ценам. Больше всего ценились импортные варианты — из Югославии, Польши или Финляндии, где стандарты производства пряжи были значительно выше.

Мохерові шарфи важко було дістати в СРСР
Мохеровый шкаф в зимнем образе. Фото из Instagram

Такие шарфы женщины покупали своим мужчинам на подарок. Потом за ним бережно ухаживали, чтобы он дольше прослужил. Ведь наличие такого шарфа у мужчины свидетельствовало в целом о состоятельности человека.

Сейчас же можно с легкостью приобрести мохеровый шарф как мужчине, так и женщине. Правда их изготавливают иначе — к шерсти добавляют довольно большой процент другого волокна: хлопка, шелка и тому подобное. За счет этого такие шарфы более приятные на ощупь и прекрасно держат тепло.

Мохерові шарфи для чоловіків та жінок
Розовый шарф. Фото из Instagram

Поэтому мохеровый шарф может стать тем самым зимним аксессуаром, который идеально впишется во все ваши образы этого сезона.

Ранее мы писали о том, как можно стилизовать в образе меховой шарф. Он органично впишется везде.

Также мы сообщали, что полосатый свитер уже стал базой зимнего гардероба этого сезона. Его выбирают большинство для современных луков.

СССР мода тренды зима аксессуары
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
