Шарф в ретростиле стал трендом — модницы уже в восторге

Неожиданный тренд — "бабушкин" шарф снова в моде
Падение температуры всегда меняет наше зимнее настроение: легкие куртки отправляем подальше в шкаф, достаем теплые пальто, пуховики и любимые шапки. Кажется, что ничего нового здесь придумать уже невозможно. Но этой зимой у модной ленты появился один неожиданный герой — меховой шарф, тот самый "бабушкин", который еще недавно казался пережитком прошлого.
Об этом пишет издание Vogue.
Какой шарф этой зимой в тренде
Смешно, но именно "бабушкин" шарф возвращается в тренды — уже не как что-то старомодное, а как стильный, мягкий и немного игривый акцент. Теперь его делают преимущественно из эко-материалов, но сохраняют ту винтажную элегантность, которая всегда добавляет образу характера. И что интересно — возвращение этого аксессуара связывают с желанием большей драматичности в повседневном стиле. Да, сейчас в моде максимализм, и меховой шарф очень органично в него вписывается.
Он легко "дружит" с объемными пальто и пушистыми фактурами, но его фишка в универсальности. Можно плотно обмотать вокруг шеи, когда мороз пробирает до костей. Можно накинуть на одно плечо, если хочется себе немного изящества. А можно просто позволить ему "лежать" на предплечье и образ сразу получает легкий аристократический оттенок, будто из фильма старого Голливуда.
Если сравнивать с гигантскими макрошарфами, которые делают образ более домашним и повседневным, меховой вариант работает наоборот: он вытягивает лук, делает силуэт стройнее и даже обновляет старое пальто.
Подиумы уже все сказали, магазины тоже: наступил сезон мехового шарфа. Если вы хотели попробовать что-то новое этой зимой, но не знали с чего начать, то вот идеальный вариант. Он теплый, стильный и точно не затеряется в вашем гардеробе.
Ранее мы писали о том, что наступила новая эра для клош, который можно носить в разных образах.
Также мы сообщали, какие очки будут очень популярными в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!