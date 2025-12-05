Шарф в ретростиле стал трендом — модницы уже в восторге

Девушка с красивым шарфом. Фото: freepik

Падение температуры всегда меняет наше зимнее настроение: легкие куртки отправляем подальше в шкаф, достаем теплые пальто, пуховики и любимые шапки. Кажется, что ничего нового здесь придумать уже невозможно. Но этой зимой у модной ленты появился один неожиданный герой — меховой шарф, тот самый "бабушкин", который еще недавно казался пережитком прошлого.

Смешно, но именно "бабушкин" шарф возвращается в тренды — уже не как что-то старомодное, а как стильный, мягкий и немного игривый акцент. Теперь его делают преимущественно из эко-материалов, но сохраняют ту винтажную элегантность, которая всегда добавляет образу характера. И что интересно — возвращение этого аксессуара связывают с желанием большей драматичности в повседневном стиле. Да, сейчас в моде максимализм, и меховой шарф очень органично в него вписывается.

Меховой шарф в тренде. Фото из Vogue

Он легко "дружит" с объемными пальто и пушистыми фактурами, но его фишка в универсальности. Можно плотно обмотать вокруг шеи, когда мороз пробирает до костей. Можно накинуть на одно плечо, если хочется себе немного изящества. А можно просто позволить ему "лежать" на предплечье и образ сразу получает легкий аристократический оттенок, будто из фильма старого Голливуда.

Шарф в образе. Фото из Vogue

Если сравнивать с гигантскими макрошарфами, которые делают образ более домашним и повседневным, меховой вариант работает наоборот: он вытягивает лук, делает силуэт стройнее и даже обновляет старое пальто.

Подиумы уже все сказали, магазины тоже: наступил сезон мехового шарфа. Если вы хотели попробовать что-то новое этой зимой, но не знали с чего начать, то вот идеальный вариант. Он теплый, стильный и точно не затеряется в вашем гардеробе.

