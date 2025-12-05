Видео
Видео

Главная Мода Неожиданный тренд — "бабушкин" шарф снова в моде

Неожиданный тренд — "бабушкин" шарф снова в моде

Дата публикации 5 декабря 2025 08:24
Шарф в ретростиле стал трендом — модницы уже в восторге
Девушка с красивым шарфом. Фото: freepik

Падение температуры всегда меняет наше зимнее настроение: легкие куртки отправляем подальше в шкаф, достаем теплые пальто, пуховики и любимые шапки. Кажется, что ничего нового здесь придумать уже невозможно. Но этой зимой у модной ленты появился один неожиданный герой — меховой шарф, тот самый "бабушкин", который еще недавно казался пережитком прошлого.

Об этом пишет издание Vogue.

Читайте также:

Какой шарф этой зимой в тренде

Смешно, но именно "бабушкин" шарф возвращается в тренды — уже не как что-то старомодное, а как стильный, мягкий и немного игривый акцент. Теперь его делают преимущественно из эко-материалов, но сохраняют ту винтажную элегантность, которая всегда добавляет образу характера. И что интересно — возвращение этого аксессуара связывают с желанием большей драматичности в повседневном стиле. Да, сейчас в моде максимализм, и меховой шарф очень органично в него вписывается.

Який шарф органічно вписується в різні образи
Меховой шарф в тренде. Фото из Vogue

Он легко "дружит" с объемными пальто и пушистыми фактурами, но его фишка в универсальности. Можно плотно обмотать вокруг шеи, когда мороз пробирает до костей. Можно накинуть на одно плечо, если хочется себе немного изящества. А можно просто позволить ему "лежать" на предплечье и образ сразу получает легкий аристократический оттенок, будто из фильма старого Голливуда.

Шарф, який можна носити по-різному
Шарф в образе. Фото из Vogue

Если сравнивать с гигантскими макрошарфами, которые делают образ более домашним и повседневным, меховой вариант работает наоборот: он вытягивает лук, делает силуэт стройнее и даже обновляет старое пальто.

Подиумы уже все сказали, магазины тоже: наступил сезон мехового шарфа. Если вы хотели попробовать что-то новое этой зимой, но не знали с чего начать, то вот идеальный вариант. Он теплый, стильный и точно не затеряется в вашем гардеробе.

Ранее мы писали о том, что наступила новая эра для клош, который можно носить в разных образах.

Также мы сообщали, какие очки будут очень популярными в 2026 году.

мода тренды зима аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
