Клош возвращается — модный аксессуар, который стоит иметь

Новый выход Кендалл Дженнер со шляпой-клош сразу переносит мыслями в эпоху джаза. Но сейчас этот головной убор читается совсем иначе. В 2025 году его носят не с длинными платьями, мерцающими пайетками, а с накидками, спортивными куртками или большими очками. Именно в таком ключе его показывает Миучча Прада — в коллекции Miu Miu появились мягкие фетровые клоши в сдержанных темных оттенках, с "ушками" и легким отворотом.

Клош — это та самая шляпа-"колокольчик", которую сто лет назад обожали элегантные женщины. Ее носили Жозефина Бейкер, Анна Мэй Вонг, Грета Гарбо — и сочетали с самыми модными на то время образами Lanvin и Piguet. Теперь он снова на улицах модных столиц: способен завершить и строгий силуэт пальто, и casual-комбинацию с худи, и образ с меховой накидкой. Парадоксально, но работает так же легко, как и почти сто лет назад.

Клош в простом образе. Фото из Vogue

Какая шляпа будет в тренде 2026 года

В 1920-х клош считали символом модерна. Впоследствии он возвращался еще несколько раз — в 1950-х, в 1960-х — и каждый раз находил новое звучание. Современный интерес к нему частично связывают с Каролин Ребу — шляпницей, которая создавала модели для императорских семей, для Марлен Дитрих и Уоллис Симпсон. Она продвигала лаконичные формы без чрезмерного декора, и именно этот подход сделал клош идеальным спутником флаппер-платьев. В 1922 году его носили буквально все — даже сама Ребу в шутку говорила, что мода на "колокольчики" зашла слишком далеко. Но Vogue в то время писал, что отказаться будет сложно, потому что клош удивительно подходит разным лицам и отлично подчеркивает модные прически.

Коллекция Miu Miu. Фото из Vogue

В 1940-х шляпа снова ожила в руках дизайнеров Лилли Даше и Салли Виктор, которые определяли, как будут выглядеть головные уборы середины ХХ века. Сегодня классический фетровый клош нечасто встречается у брендов, но Miu Miu вернули ему место в трендах.

В массмаркете преобладают трикотажные панамы — простые и практичные — а Bottega Veneta предлагают кожаные интерпретации с узнаваемым плетением intrecciato. Впрочем, есть правило, которое не изменилось с 1920-х: подкрученные поля и форма "колокольчик" все так же делают образ завершенным и очень выразительным.

