Очки, которые перевернут представление о трендах 2026 года

Дата публикации 23 ноября 2025 11:35
обновлено: 14:27
Какие очки будут носить все в 2026 году — новая форма в центре внимания
Девушка в ярких очках. Фото: freepik

Если говорить честно, среди всех аксессуаров только один способен изменить образ за несколько секунд. Речь об очках. Несмотря на свой размер, они обладают поразительной силой: добавляют сдержанности, делают сочетание смелее или наоборот подчеркивают элегантность. Фактически, одна удачно подобранная оправа может работать как стилевой акцент для любого гардероба.

Информацией по этому поводу поделилось издание Elle.

Читайте также:

2025 год прошел под знаком минимализма. В моде были прозрачные стекла, легкие формы, эстетика geek chic, округленные MiuMiu силуэты и классические "авиаторы". Такие модели легко всегда сочетаются с различными вещами.

Однако мода не любит застоя. Уже в новом сезоне 2026 года ведущие бренды демонстрируют совсем другое настроение — громкое, смелое, почти сценическое.

На какие очки стоит обратить внимание в 2026 году

На подиумах SS26 появились очки в формате XXL, и именно они станут ключевой деталью следующего года. Balenciaga, Saint Laurent, Victoria Beckham, Loewe — все представили собственное видение максимальной формы.

У моді 2026 року будуть великі окуляри
Victoria Beckham. Фото из Elle

Со стороны такие очки могут показаться сугубо подиумным аксессуаром, но их практичность часто недооценена. Правильная форма способна отлично работать в ежедневных образах.

  • Для круглого лица подойдут четкие прямоугольники, которые уравновешивают черты.
  • Квадратному — подойдут мягкие скругленные модели.
  • Экспериментальные варианты вроде треугольных или футуристических станут отличным выбором для тех, кто любит современный, характерный стиль.

Преимущество таких моделей в том, что они создают завершенность даже тогда, когда образ максимально простой. Свитер, джинсы, пальто и уже подчеркнута уверенность в каждом движении. Массивная оправа добавляет структуры, делает сочетание визуально дороже и выразительнее.

В окулярах модна масивна оправа
Saint Laurent. Фото из Elle

В 2026 году крупные формы очков станут не просто трендом, а способом заявить о себе.

Ранее мы писали о том, какие аксессуары будут пользоваться немалым спросом в 2026 году.

Также мы сообщали о фаворитах среди очков у стилистов и звезд.

мода тренды аксессуары солнцезащитные очки стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
