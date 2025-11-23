Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Окуляри, що перевернуть уявлення про тренди 2026 року

Окуляри, що перевернуть уявлення про тренди 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 11:35
Оновлено: 14:27
Які окуляри носитимуть усі в 2026 році — нова форма в центрі уваги
Дівчина в яскравих окулярах. Фото: freepik

Якщо говорити чесно, серед усіх аксесуарів тільки один здатен змінити образ за кілька секунд. Мова про окуляри. Незважаючи на свій розмір, вони мають вражаючу силу: додають стриманості, роблять поєднання сміливішим або навпаки підкреслюють елегантність. Фактично, одна вдало підібрана оправа може працювати як стильовий акцент для будь-якого гардероба.

Інформацією з цього приводу поділилось видання Elle.

Реклама
Читайте також:

2025 рік минув під знаком мінімалізму. В моді були прозорі скельця, легкі форми, естетика geek chic, округлені MiuMiu силуети та класичні "авіатори". Такі моделі легко завжди поєднуються з різними речами.

Проте мода не любить застою. Уже в новому сезоні 2026 року провідні бренди демонструють зовсім інший настрій — гучний, сміливий, майже сценічний.

На які окуляри варто звернути увагу у 2026

На подіумах SS26 з’явилися окуляри у форматі XXL, і саме вони стануть ключовою деталлю наступного року. Balenciaga, Saint Laurent, Victoria Beckham, Loewe — усі представили власне бачення максимальної форми.

У моді 2026 року будуть великі окуляри
Victoria Beckham. Фото з Elle

З боку такі окуляри можуть здатися суто подіумним аксесуаром, але їхня практичність часто недооцінена. Правильна форма здатна чудово працювати у щоденних образах.

  • Для круглого обличчя підійдуть чіткі прямокутники, які врівноважують риси.
  • Квадратному — пасуватимуть м’які округлені моделі.
  • Експериментальні варіанти на кшталт трикутних чи футуристичних стануть чудовим вибором для тих, хто любить сучасний, характерний стиль.

Перевага таких моделей у тому, що вони створюють завершеність навіть тоді, коли образ максимально простий. Светр, джинси, пальто і вже підкреслена впевненість у кожному русі. Масивна оправа додає структури, робить поєднання візуально дорожчим і виразнішим.

В окулярах модна масивна оправа
Saint Laurent. Фото з Elle

У 2026 році великі форми окулярів стануть не просто трендом, а способом заявити про себе.

Раніше ми писали про те, які аксесуари будуть мати чималий попит у 2026 році.

Також ми повідомляли про фаворити серед окулярів у стилістів та зірок. 

мода тренди аксесуари сонцезахисні окуляри стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації