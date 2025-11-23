Які окуляри носитимуть усі в 2026 році — нова форма в центрі уваги

Дівчина в яскравих окулярах. Фото: freepik

Якщо говорити чесно, серед усіх аксесуарів тільки один здатен змінити образ за кілька секунд. Мова про окуляри. Незважаючи на свій розмір, вони мають вражаючу силу: додають стриманості, роблять поєднання сміливішим або навпаки підкреслюють елегантність. Фактично, одна вдало підібрана оправа може працювати як стильовий акцент для будь-якого гардероба.

Інформацією з цього приводу поділилось видання Elle.

2025 рік минув під знаком мінімалізму. В моді були прозорі скельця, легкі форми, естетика geek chic, округлені MiuMiu силуети та класичні "авіатори". Такі моделі легко завжди поєднуються з різними речами.

Проте мода не любить застою. Уже в новому сезоні 2026 року провідні бренди демонструють зовсім інший настрій — гучний, сміливий, майже сценічний.

На які окуляри варто звернути увагу у 2026

На подіумах SS26 з’явилися окуляри у форматі XXL, і саме вони стануть ключовою деталлю наступного року. Balenciaga, Saint Laurent, Victoria Beckham, Loewe — усі представили власне бачення максимальної форми.

Victoria Beckham. Фото з Elle

З боку такі окуляри можуть здатися суто подіумним аксесуаром, але їхня практичність часто недооцінена. Правильна форма здатна чудово працювати у щоденних образах.

Для круглого обличчя підійдуть чіткі прямокутники, які врівноважують риси.

Квадратному — пасуватимуть м’які округлені моделі.

Експериментальні варіанти на кшталт трикутних чи футуристичних стануть чудовим вибором для тих, хто любить сучасний, характерний стиль.

Перевага таких моделей у тому, що вони створюють завершеність навіть тоді, коли образ максимально простий. Светр, джинси, пальто і вже підкреслена впевненість у кожному русі. Масивна оправа додає структури, робить поєднання візуально дорожчим і виразнішим.

Saint Laurent. Фото з Elle

У 2026 році великі форми окулярів стануть не просто трендом, а способом заявити про себе.

