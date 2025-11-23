Які окуляри носитимуть усі в 2026 році — нова форма в центрі уваги

Окуляри, що перевернуть уявлення про тренди 2026 року
Якщо говорити чесно, серед усіх аксесуарів тільки один здатен змінити образ за кілька секунд. Мова про окуляри. Незважаючи на свій розмір, вони мають вражаючу силу: додають стриманості, роблять поєднання сміливішим або навпаки підкреслюють елегантність. Фактично, одна вдало підібрана оправа може працювати як стильовий акцент для будь-якого гардероба.
Інформацією з цього приводу поділилось видання Elle.
2025 рік минув під знаком мінімалізму. В моді були прозорі скельця, легкі форми, естетика geek chic, округлені MiuMiu силуети та класичні "авіатори". Такі моделі легко завжди поєднуються з різними речами.
Проте мода не любить застою. Уже в новому сезоні 2026 року провідні бренди демонструють зовсім інший настрій — гучний, сміливий, майже сценічний.
На які окуляри варто звернути увагу у 2026
На подіумах SS26 з’явилися окуляри у форматі XXL, і саме вони стануть ключовою деталлю наступного року. Balenciaga, Saint Laurent, Victoria Beckham, Loewe — усі представили власне бачення максимальної форми.
З боку такі окуляри можуть здатися суто подіумним аксесуаром, але їхня практичність часто недооцінена. Правильна форма здатна чудово працювати у щоденних образах.
- Для круглого обличчя підійдуть чіткі прямокутники, які врівноважують риси.
- Квадратному — пасуватимуть м’які округлені моделі.
- Експериментальні варіанти на кшталт трикутних чи футуристичних стануть чудовим вибором для тих, хто любить сучасний, характерний стиль.
Перевага таких моделей у тому, що вони створюють завершеність навіть тоді, коли образ максимально простий. Светр, джинси, пальто і вже підкреслена впевненість у кожному русі. Масивна оправа додає структури, робить поєднання візуально дорожчим і виразнішим.
У 2026 році великі форми окулярів стануть не просто трендом, а способом заявити про себе.
Раніше ми писали про те, які аксесуари будуть мати чималий попит у 2026 році.
Також ми повідомляли про фаворити серед окулярів у стилістів та зірок.
Читайте Новини.LIVE!