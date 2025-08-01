Які окуляри будуть у тренді не один сезон — їх полюбили зірки

Дівчина в яскравих окулярах. Фото: Freepik

Цього літа сонцезахисні окуляри вже стали акцентом образу, адже беруть на себе головну роль в образі. Величезні лінзи, масивні оправи, сміливі форми — XXL-окуляри в тренді. І модний світ тільки "за".

Про це пише Vogue.

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У тренді дійсно великі, навіть трохи "театральні" форми. Balenciaga зробили ставку на окуляри-комахи, Khaite і Thom Browne — на чітку геометрію. Fendi та Gucci продовжують піднімати планку для авіаторів — їхні масивні оправи мають дуже оригінальний вигляд. А ось Алессандро Мікеле пішов ще далі і представив яскраві блакитні лінзи, повз які пройти просто неможливо.

Gucci. Фото: Vogue

На вулицях Лондона Гаррі Стайлс уже вигулює Bottega Veneta, а Кім Кардашʼян на яхті в Кабо позує у Phoebe Philo. І це ще не все. Якщо хочеться чогось футуристичного — Rick Owens має щитоподібну модель, а от фанати ретро точно оцінять стиль 70-х, як у Каї Гербер. Дакота Джонсон, до речі, вже продемонструвала елегантні cat-eye в XXL-форматі.

Дакота Джонсон. Фото: Vogue

Цікаво, що XXL-окуляри не збираються зникати разом із літнім сонцем. Модні аналітики вже відзначають, що ці окуляри залишаться з нами і в осінньо-зимових колекціях. У холодну пору такі окуляри стануть не лише стильним акцентом, а й функціональним елементом — захищатимуть від вітру, снігу і зайвих поглядів. Багато брендів уже готують темні, графітові, металізовані версії таких моделей під пальта й пуховики.

Отже, XXL — це не спонтанний сплеск, а стабільний тренд. Це інвестиція не лише в стиль цього літа, а й у модні сезони, що попереду.

Раніше ми писали про те, про які окуляри заговорив весь модний світ цього сезону.

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