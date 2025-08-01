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Главная Мода Солнцезащитные очки, которые обожают звезды и стилисты в 2025

Солнцезащитные очки, которые обожают звезды и стилисты в 2025

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 08:50
Какие очки будут в тренде не один сезон — их полюбили звезды
Девушка в ярких очках. Фото: Freepik

Этим летом солнцезащитные очки уже стали акцентом образа, ведь берут на себя главную роль в образе. Огромные линзы, массивные оправы, смелые формы — XXL-очки в тренде. И модный мир только "за".

Об этом пишет Vogue.

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В тренде действительно крупные, даже немного "театральные" формы. Balenciaga сделали ставку на очки-насекомые, Khaite и Thom Browne — на четкую геометрию. Fendi и Gucci продолжают поднимать планку для авиаторов — их массивные оправы выглядят очень оригинально. А вот Алессандро Микеле пошел еще дальше и представил яркие голубые линзы, мимо которых пройти просто невозможно.

Окуляри, що будуть в моді не один сезон
Gucci. Фото: Vogue

На улицах Лондона Гарри Стайлс уже выгуливает Bottega Veneta, а Ким Кардашьян на яхте в Кабо позирует в Phoebe Philo. И это еще не все. Если хочется чего-то футуристического — у Rick Owens есть щитовидная модель, а вот фанаты ретро точно оценят стиль 70-х, как у Кайи Гербер. Дакота Джонсон, кстати, уже продемонстрировала элегантные cat-eye в XXL-формате.

Улюблений аксесуар Дакоти Джонсон
Дакота Джонсон. Фото: Vogue

Интересно, что XXL-очки не собираются исчезать вместе с летним солнцем. Модные аналитики уже отмечают, что эти очки останутся с нами и в осенне-зимних коллекциях. В холодное время такие очки станут не только стильным акцентом, но и функциональным элементом — будут защищать от ветра, снега и лишних взглядов. Многие бренды уже готовят темные, графитовые, металлизированные версии таких моделей под пальто и пуховики.

Так что XXL — это не спонтанный всплеск, а стабильный тренд. Это инвестиция не только в стиль этого лета, но и в предстоящие модные сезоны.

Ранее мы писали о том, о каких очках заговорил весь модный мир в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие очки этим летом выбрали себе актриса Ольга Сумская и певица Надя Дорофеева.

мода тренды солнцезащитные очки стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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