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Головна Мода Як обрати модні окуляри — приклади Дорофєєвої та Сумської

Як обрати модні окуляри — приклади Дорофєєвої та Сумської

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 11:30
Окуляри, як у Дорофєєвої та Сумської — новий тренд
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Забудьте про банальні поради "під форму обличчя" — сьогодні головне правило одне: окуляри мають відображати ваш настрій і характер. І зірки українського шоу-бізу чудово це демонструють.

Про це пише "РБК-Україна".

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Надя Дорофєєва — вузькі окуляри у стилі 90-х

У гардеробі співачки дедалі частіше з’являються вузькі чорні окуляри з витягнутою формою ніби з фотоархіву 1999 року. Надя вдало поєднує їх із повсякденними луками: сукнями, футболками, джинсами з низькою талією чи оверсайз-блейзерами. Це той самий випадок, коли окуляри додають не просто стилю, а впевненості в собі. На останніх знімках в Instagram вона позує у цікавому луці з вузькими окулярами, які роблять образ ще більш трендовим та гострим.

Дорофєєва зробила ставку на вузькі окуляри
Надя Дорофєєва в модних окулярах. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Ольга Сумська зробила ставку на велику форму

Зіркова акторка показала приклад того, як носити об’ємні окуляри зі смаком. Модель із плавним градієнтом і широкою оправою — немов із голлівудських фільмів 70-х. Сумська доповнила їх елегантним костюмом та розпущеним волоссям. Усе мало максимально вишуканий вигляд — саме те, що треба для світського заходу або літнього виходу "в люди". Такі окуляри ідеальні для тих, хто не боїться виділятись.

Сумська полюбляє об'ємні окуляри
Окуляри Сумської. Фото: Instagram.com/olgasumska

Які ще моделі в топі:

  • прозора оправа — легко, ненав’язливо і дуже по-літньому;
  • білі або кольорові оправи — нагадують серф-культуру 2000-х і вже захоплюють стрітстайл;
  • "кошаче око" — для поціновувачок жіночності з акцентом на ретро.

Але в цілому, носіть те, в чому вам кайфово. Надя, Ольга та інші зірки лише підтверджують одне, що стиль — це коли ви сміливо вибираєте себе. А сонцезахисні окуляри ваш головний інструмент бути яскравою навіть у найспекотніший день.

Раніше ми писали про те, який стильний образ на своєму концерті продемонструвала Надя Дорофєєва.

Також ми повідомляли, яку вінтажну сумку має Катерина Осадча.

мода тренди аксесуари сонцезахисні окуляри стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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