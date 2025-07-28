Окуляри, як у Дорофєєвої та Сумської — новий тренд

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Забудьте про банальні поради "під форму обличчя" — сьогодні головне правило одне: окуляри мають відображати ваш настрій і характер. І зірки українського шоу-бізу чудово це демонструють.

Про це пише "РБК-Україна".

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Надя Дорофєєва — вузькі окуляри у стилі 90-х

У гардеробі співачки дедалі частіше з’являються вузькі чорні окуляри з витягнутою формою ніби з фотоархіву 1999 року. Надя вдало поєднує їх із повсякденними луками: сукнями, футболками, джинсами з низькою талією чи оверсайз-блейзерами. Це той самий випадок, коли окуляри додають не просто стилю, а впевненості в собі. На останніх знімках в Instagram вона позує у цікавому луці з вузькими окулярами, які роблять образ ще більш трендовим та гострим.

Надя Дорофєєва в модних окулярах. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Ольга Сумська зробила ставку на велику форму

Зіркова акторка показала приклад того, як носити об’ємні окуляри зі смаком. Модель із плавним градієнтом і широкою оправою — немов із голлівудських фільмів 70-х. Сумська доповнила їх елегантним костюмом та розпущеним волоссям. Усе мало максимально вишуканий вигляд — саме те, що треба для світського заходу або літнього виходу "в люди". Такі окуляри ідеальні для тих, хто не боїться виділятись.

Окуляри Сумської. Фото: Instagram.com/olgasumska

Які ще моделі в топі:

прозора оправа — легко, ненав’язливо і дуже по-літньому;

білі або кольорові оправи — нагадують серф-культуру 2000-х і вже захоплюють стрітстайл;

"кошаче око" — для поціновувачок жіночності з акцентом на ретро.

Але в цілому, носіть те, в чому вам кайфово. Надя, Ольга та інші зірки лише підтверджують одне, що стиль — це коли ви сміливо вибираєте себе. А сонцезахисні окуляри ваш головний інструмент бути яскравою навіть у найспекотніший день.

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