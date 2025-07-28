Очки, как у Дорофеевой и Сумской — новый тренд

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Забудьте о банальных советах "под форму лица" — сегодня главное правило одно: очки должны отражать ваше настроение и характер. И звезды украинского шоу-биза прекрасно это демонстрируют.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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Надя Дорофеева — узкие очки в стиле 90-х

В гардеробе певицы все чаще появляются узкие черные очки с вытянутой формой будто из фотоархива 1999 года. Надя удачно сочетает их с повседневными луками: платьями, футболками, джинсами с низкой талией или оверсайз-блейзерами. Это тот самый случай, когда очки добавляют не просто стиля, а уверенности в себе. На последних снимках в Instagram она позирует в интересном луке с узкими очками, которые делают образ еще более трендовым и острым.

Надя Дорофеева в модных очках. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Ольга Сумская сделала ставку на крупную форму

Звездная актриса показала пример того, как носить объемные очки со вкусом. Модель с плавным градиентом и широкой оправой — словно из голливудских фильмов 70-х. Сумская дополнила их элегантным костюмом и распущенными волосами. Все выглядело максимально изысканно — именно то, что нужно для светского мероприятия или летнего выхода "в люди". Такие очки идеальны для тех, кто не боится выделяться.

Очки Сумской. Фото: Instagram.com/olgasumska

Какие еще модели в топе:

прозрачная оправа — легко, ненавязчиво и очень по-летнему;

белые или цветные оправы — напоминают серф-культуру 2000-х и уже захватывают стритстайл;

"кошачий глаз" — для ценительниц женственности с акцентом на ретро.

Но в целом, носите то, в чем вам кайфово. Надя, Ольга и другие звезды лишь подтверждают одно, что стиль — это когда вы смело выбираете себя. А солнцезащитные очки ваш главный инструмент быть яркой даже в самый жаркий день.

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