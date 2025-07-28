Очки, как у Дорофеевой и Сумской — новый тренд

Как выбрать модные очки — примеры Дорофеевой и Сумской
Забудьте о банальных советах "под форму лица" — сегодня главное правило одно: очки должны отражать ваше настроение и характер. И звезды украинского шоу-биза прекрасно это демонстрируют.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Трендовые образы с очками на это лето
Надя Дорофеева — узкие очки в стиле 90-х
В гардеробе певицы все чаще появляются узкие черные очки с вытянутой формой будто из фотоархива 1999 года. Надя удачно сочетает их с повседневными луками: платьями, футболками, джинсами с низкой талией или оверсайз-блейзерами. Это тот самый случай, когда очки добавляют не просто стиля, а уверенности в себе. На последних снимках в Instagram она позирует в интересном луке с узкими очками, которые делают образ еще более трендовым и острым.
Ольга Сумская сделала ставку на крупную форму
Звездная актриса показала пример того, как носить объемные очки со вкусом. Модель с плавным градиентом и широкой оправой — словно из голливудских фильмов 70-х. Сумская дополнила их элегантным костюмом и распущенными волосами. Все выглядело максимально изысканно — именно то, что нужно для светского мероприятия или летнего выхода "в люди". Такие очки идеальны для тех, кто не боится выделяться.
Какие еще модели в топе:
- прозрачная оправа — легко, ненавязчиво и очень по-летнему;
- белые или цветные оправы — напоминают серф-культуру 2000-х и уже захватывают стритстайл;
- "кошачий глаз" — для ценительниц женственности с акцентом на ретро.
Но в целом, носите то, в чем вам кайфово. Надя, Ольга и другие звезды лишь подтверждают одно, что стиль — это когда вы смело выбираете себя. А солнцезащитные очки ваш главный инструмент быть яркой даже в самый жаркий день.
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