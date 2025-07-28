Вінтажна сумка Осадчої, яку сьогодні майже не знайти — це новий тренд

Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha

Ні для кого не секрет, що українська телеведуча Катерина Осадча справжня поціновувачка моди, яка чудово розуміється на стильних деталях. І поки всі ганяються за останніми новинками, вона дістала зі свого гардероба справжній раритет — сумку Yves Saint Laurent Mombasa. Саме ту, що колись стала хітом початку 2000-х.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

Реклама

Читайте також:

Яку сумку носить Катерина Осадча

Телеведуча зізналася, що придбала цю красуню ще у 2002 році — саме тоді, коли народився її старший син Ілля. І ось, через понад два десятиліття, вона знову в модному обігу.

Тим, хто слідкує за трендами, не треба пояснювати, яке місце в модній історії займає епоха "нульових". Dior Saddle, Fendi Baguette, яскраві монограми Louis Vuitton — ці аксесуари були на піку слави, з’являлися в серіалах, кліпах і на кожній другій модній дівчині того часу. Але серед цього блиску була ще одна сумка, про яку знали не всі, але ті, хто знав — цінували по-справжньому. Мова, звісно, про Mombasa.

Сумка Осадчої. Фото: instagram.com/kosadcha

Краса цього аксесуара в його в лаконічності та характерній ручці з рогу, яка робила дизайн впізнаваним і дуже зручним. Сумка, названа на честь міста в Кенії, була створена самим Томом Фордом у період його роботи в Yves Saint Laurent. Щоб привернути до новинки увагу, дизайнер особисто надіслав її провідним редакторам моди та зіркам — серед них була й Гвінет Пелтроу. І ця ставка зіграла — Mombasa миттєво стала бестселером, допомогла бренду підняти продажі аксесуарів на шалені 90 мільйонів доларів і забезпечила собі почесне місце у списку культових речей того часу.

Сумка мала безліч варіацій: зі шкіри, замші, полотна; від чорного до насиченої фуксії, з роговими або металевими ручками. Її можна було стилізувати під що завгодно — від повсякденного образу до вечірнього виходу.

Yves Saint Laurent Mombasa. Фото з закордонного сайту

Щоправда, знайти Mombasa нині — не така проста справа. В оригіналі вона з’являється хіба на перепродажах або вінтажних аукціонах. І то за чималі гроші — близько 1500 доларів, якщо пощастить. Але ті, хто знає цінність речей, підтвердять, що це не просто сумка. Це шматочок модної історії, який Катерина Осадча вже має у своїй колекції.

Раніше ми писали про те, чому сумка-багет роками не виходить з моди.

Також ми повідомляли, якою дорогою і стильною сумкою недавно здивувала усіх Катерина Усик.