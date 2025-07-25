У чому феномен сумки-багета — пояснюємо на прикладах

Сумка-багет. Фото: кадр з відео

Якщо говорити про сумку, яка не підвладна моді та часу, то це точно багет. Та сама, яку в 90-х із легкістю носила Керрі Бредшоу під блискучі топи та мініспідниці, сьогодні знову править модною сценою. І, здається, вона не збирається здавати позицій.

Новини.LIVE розповість, чому так.

Реклама

Читайте також:

Її довгаста, трохи зігнута форма ідеально лежить під рукою або м’яко прилягає до тіла, коли носиш її під пахвою. І не важливо, це класична чорна шкіра чи варіант із блискучим текстурним принтом — сумка-багет (так її ще називають через схожість із французькою булкою) завжди має стильний вигляд.

Сумка-багет. Фото з Instagram

Чому ця сумка така улюблена

Бо вона не просто красива — вона зручна. Вона помістить усе найнеобхідніше, але при цьому точно не обтяжить ваш образ. І найголовніше — пасує майже до всього.

Зручна сумка. Фото з Instagram

Ідеальні поєднання для 2025 року:

з трикотажним костюмом, oversize-светром або широкими штанами. Виходить м’яко, комфортно, але з характером;

з сукнею-комбінацією. Вечірній мінімалізм у стилі "less is more" має ще витонченіший вигляд, коли акцент на простій формі сумки;

з пальтом або костюмом. Якщо ваш стиль — структуровані жакети чи довгі плащі, сумка-багет тільки підкреслить цю вишуканість;

зі звичайними джинсами та футболкою. Тут вона працює на контрасті — образ простий, а сумка дає йому "той самий" скандинавський шик.

Один з варіантів сумки-багет. Фото з Instagram

Одним словом, у 2025 році сумка-багет — не просто тренд, а база. Якщо хочеться одну річ, яка витримає не один сезон, не загубиться в шафі й завжди буде в тему, то беріть саме її. Універсальна, елегантна, з ноткою ретро і настроєм майбутнього.

Раніше ми писали про те, якою стильною і дорогою сумкою вразила усіх Катерина Усик.

Також ми повідомляли, яка сумка буде мати елегантний вигляд в будь-якому образі.