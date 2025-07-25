У чому феномен сумки-багета — пояснюємо на прикладах

Трендова сумка-багет — аксесуар, який не виходить із моди
Якщо говорити про сумку, яка не підвладна моді та часу, то це точно багет. Та сама, яку в 90-х із легкістю носила Керрі Бредшоу під блискучі топи та мініспідниці, сьогодні знову править модною сценою. І, здається, вона не збирається здавати позицій.
Новини.LIVE розповість, чому так.
Її довгаста, трохи зігнута форма ідеально лежить під рукою або м’яко прилягає до тіла, коли носиш її під пахвою. І не важливо, це класична чорна шкіра чи варіант із блискучим текстурним принтом — сумка-багет (так її ще називають через схожість із французькою булкою) завжди має стильний вигляд.
Чому ця сумка така улюблена
Бо вона не просто красива — вона зручна. Вона помістить усе найнеобхідніше, але при цьому точно не обтяжить ваш образ. І найголовніше — пасує майже до всього.
Ідеальні поєднання для 2025 року:
- з трикотажним костюмом, oversize-светром або широкими штанами. Виходить м’яко, комфортно, але з характером;
- з сукнею-комбінацією. Вечірній мінімалізм у стилі "less is more" має ще витонченіший вигляд, коли акцент на простій формі сумки;
- з пальтом або костюмом. Якщо ваш стиль — структуровані жакети чи довгі плащі, сумка-багет тільки підкреслить цю вишуканість;
- зі звичайними джинсами та футболкою. Тут вона працює на контрасті — образ простий, а сумка дає йому "той самий" скандинавський шик.
Одним словом, у 2025 році сумка-багет — не просто тренд, а база. Якщо хочеться одну річ, яка витримає не один сезон, не загубиться в шафі й завжди буде в тему, то беріть саме її. Універсальна, елегантна, з ноткою ретро і настроєм майбутнього.
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