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Головна Мода Найелегантніша сумка 2025 року, яку хочеться носити завжди

Найелегантніша сумка 2025 року, яку хочеться носити завжди

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 11:15
Сумка-конверт не втрачала актуальності ніколи — вишукана простота
Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

Цей рік задає настрій, у якому поєднуються практичність, гра з формами й легка ностальгія за модою минулих десятиліть. Особливо це помітно в аксесуарах — сумки цього сезону не просто доповнюють образ, а й розповідають історію. І якщо серед трендів можна побачити моделі з рафії, спортивні баули чи бохо-аксесуари з торочками, то найбільш універсальною та стильною зіркою стала сумка-конверт.

Новини.LIVE розповість про таку модель сумки детальніше.

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Яка сумка буде доречна завжди у 2025 році

Такі сумки витончені, структуровані, без зайвого декору. Прямокутна форма, акуратний клапан, чіткі лінії — вони нагадують класичний конверт, і саме це робить їх модними і актуальними практично завжди. У колекціях Prada, Balenciaga, Miu Miu чи Bottega Veneta вони зʼявилися як відповідь на запит сучасної жінки: мати елегантний вигляд й мати з собою все необхідне. Усередині кілька продуманих відділень: для телефону, ключів, косметики, блокнота або навіть маленького планшета.

Сумка-конверт завжди має актуальний вигляд
Сумка-конверт. Фото з Instagram

Шкіряна сумка-конверт — це майже універсальний солдат у гардеробі. Чорна або біла підійде до будь-якого офісного лука: костюм, базова сорочка, спідниця-олівець. Для виходу у світ зверніть увагу на варіант з металевою фурнітурою або глянцевим покриттям. Тут важливо втримати баланс: нехай сумка буде зіркою образу, а сукня — її тлом. Ідеально — однотонна slip-dress або класичне чорне плаття.

Модель сумки, що підійде до будь-якого образу
Шкіряна сумка-конверт. Фото з Instagram

Для тих, хто любить колір, — гарна новина. У 2025 яскраві сумки не просто дозволені, а й вітаються. Синій, бордовий, фуксія, лимонний — обирайте той, що підкреслить ваш настрій. І не бійтеся поєднувати з одягом в тон або з контрастом — це має дуже свіжий вигляд. А от лаковані варіанти — це вже про ефектність.

З цією сумкою завжди будете в тренді
Стильна сумка. Фото з Instagram

В цілому, сумка-конверт — це відповідь на питання, як залишатися стильною в будь-якій ситуації. У неї легко закохатися, бо вона — як гарна подруга: завжди доречна, не зраджує й пасує до всього.

Раніше ми писали про те, якою стильною сумкою за тисячі доларів вразила усіх дружина Усика.

Також ми повідомляли, що в Україні знайшли бюджетну альтернативу легендарній сумці.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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