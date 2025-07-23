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Главная Мода Самая элегантная сумка 2025 года, которую хочется носить всегда

Самая элегантная сумка 2025 года, которую хочется носить всегда

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 11:15
Сумка-конверт не теряла актуальности никогда — изысканная простота
Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Этот год задает настроение, в котором сочетаются практичность, игра с формами и легкая ностальгия по моде прошлых десятилетий. Особенно это заметно в аксессуарах — сумки в этом сезоне не просто дополняют образ, но и рассказывают историю. И если среди трендов можно увидеть модели из рафии, спортивные баулы или бохо-аксессуары с бахромой, то наиболее универсальной и стильной звездой стала сумка-конверт.

Новини.LIVE расскажет о такой модели сумки подробнее.

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Какая сумка будет уместна всегда в 2025 году

Такие сумки изящные, структурированные, без лишнего декора. Прямоугольная форма, аккуратный клапан, четкие линии — они напоминают классический конверт, и именно это делает их модными и актуальными практически всегда. В коллекциях Prada, Balenciaga, Miu Miu или Bottega Veneta они появились как ответ на запрос современной женщины: выглядеть элегантно и иметь с собой все необходимое. Внутри несколько продуманных отделений: для телефона, ключей, косметики, блокнота или даже маленького планшета.

Сумка-конверт завжди має актуальний вигляд
Сумка-конверт. Фото из Instagram

Кожаная сумка-конверт — это почти универсальный солдат в гардеробе. Черная или белая подойдет к любому офисному луку: костюм, базовая рубашка, юбка-карандаш. Для выхода в свет обратите внимание на вариант с металлической фурнитурой или глянцевым покрытием. Здесь важно удержать баланс: пусть сумка будет звездой образа, а платье — ее фоном. Идеально — однотонное slip-dress или классическое черное платье.

Модель сумки, що підійде до будь-якого образу
Кожаная сумка-конверт из кожи. Фото из Instagram

Для тех, кто любит цвет, — хорошая новость. В 2025 яркие сумки не просто разрешены, но и приветствуются. Синий, бордовый, фуксия, лимонный — выбирайте тот, что подчеркнет ваше настроение. И не бойтесь сочетать с одеждой в тон или с контрастом — это выглядит очень свежо. А вот лакированные варианты — это уже про эффектность.

З цією сумкою завжди будете в тренді
Стильная сумка. Фото из Instagram

В целом, сумка-конверт — это ответ на вопрос, как оставаться стильной в любой ситуации. В нее легко влюбиться, потому что она — как хорошая подруга: всегда уместна, не изменяет и подходит ко всему.

Ранее мы писали о том, какой стильной сумкой за тысячи долларов поразила всех жена Усика.

Также мы сообщали, что в Украине нашли бюджетную альтернативу легендарной сумке.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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