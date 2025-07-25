В чем феномен сумки-багета — объясняем на примерах

Сумка-багет. Фото: кадр из видео

Если говорить о сумке, которая не подвластна моде и времени, то это точно багет. Та самая, которую в 90-х с легкостью носила Кэрри Брэдшоу под блестящие топы и мини-юбки, сегодня снова правит модной сценой. И, кажется, она не собирается сдавать позиции.

Новини.LIVE расскажет, почему так.

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Ее продолговатая, немного изогнутая форма идеально лежит под рукой или мягко прилегает к телу, когда носишь ее под мышкой. И не важно, это классическая черная кожа или вариант с блестящим текстурным принтом — сумка-багет (так ее еще называют из-за сходства с французской булкой) всегда выглядит стильно.

Сумка-багет. Фото из Instagram

Почему эта сумка такая любимая

Потому что она не просто красивая — она удобная. Она поместит все самое необходимое, но при этом точно не утяжелит ваш образ. И самое главное — подходит почти ко всему.

Удобная сумка. Фото из Instagram

Идеальные сочетания для 2025 года:

с трикотажным костюмом, oversize-свитером или широкими брюками. Получается мягко, комфортно, но с характером;

с платьем-комбинацией. Вечерний минимализм в стиле "less is more" выглядит еще изящнее, когда акцент на простой форме сумки;

с пальто или костюмом. Если ваш стиль — структурированные жакеты или длинные плащи, сумка-багет только подчеркнет эту изысканность;

с обычными джинсами и футболкой. Здесь она работает на контрасте — образ простой, а сумка дает ему "тот самый" скандинавский шик.

Один из вариантов сумки-багет. Фото из Instagram

Одним словом, в 2025 году сумка-багет — не просто тренд, а база. Если хочется одну вещь, которая выдержит не один сезон, не затеряется в шкафу и всегда будет в тему, то берите именно ее. Универсальная, элегантная, с ноткой ретро и настроением будущего.

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