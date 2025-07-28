Винтажная сумка Осадчей, которую сегодня почти не найти — это новый тренд

Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Ни для кого не секрет, что украинская телеведущая Екатерина Осадчая настоящая ценительница моды, которая отлично разбирается в стильных деталях. И пока все гоняются за последними новинками, она достала из своего гардероба настоящий раритет — сумку Yves Saint Laurent Mombasa. Именно ту, что когда-то стала хитом начала 2000-х.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

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Телеведущая призналась, что приобрела эту красавицу еще в 2002 году — именно тогда, когда родился ее старший сын Илья. И вот, спустя более двух десятилетий, она снова в модном обращении.

Тем, кто следит за трендами, не надо объяснять, какое место в модной истории занимает эпоха "нулевых". Dior Saddle, Fendi Baguette, яркие монограммы Louis Vuitton — эти аксессуары были на пике славы, появлялись в сериалах, клипах и на каждой второй модной девушке того времени. Но среди этого блеска была еще одна сумка, о которой знали не все, но те, кто знал — ценили по-настоящему. Речь, конечно, о Mombasa.

Сумка Осадчей. Фото: instagram.com/kosadcha

Прелесть этого аксессуара в его в лаконичности и характерной ручке из рога, которая делала дизайн узнаваемым и очень удобным. Сумка, названная в честь города в Кении, была создана самим Томом Фордом в период его работы в Yves Saint Laurent. Чтобы привлечь к новинке внимание, дизайнер лично отправил ее ведущим редакторам моды и звездам — среди них была и Гвинет Пэлтроу. И эта ставка сыграла — Mombasa мгновенно стала бестселлером, помогла бренду поднять продажи аксессуаров на безумные 90 миллионов долларов и обеспечила себе почетное место в списке культовых вещей того времени.

Сумка имела множество вариаций: из кожи, замши, холста; от черного до насыщенной фуксии, с роговыми или металлическими ручками. Ее можно было стилизовать под что угодно — от повседневного образа до вечернего выхода.

Yves Saint Laurent Mombasa. Фото с зарубежного сайта

Правда, найти Mombasa сейчас — не такое простое дело. В оригинале она появляется разве что на перепродажах или винтажных аукционах. И то за немалые деньги — около 1500 долларов, если повезет. Но те, кто знает ценность вещей, подтвердят, что это не просто сумка. Это кусочек модной истории, который Екатерина Осадчая уже имеет в своей коллекции.

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