Стильные зимние шапки для женщин 40+ — модели, омолаживающие образ

Зрелая женщина в стильном головном уборе. Фото: freepik

С наступлением холодов женщины в возрасте 40+ снова сталкиваются с тем самым ежегодным вопросом: какую шапку выбрать, чтобы и тепло было, и вид не старил? Головной убор — это не просто защита от ветра. Он буквально обрамляет лицо, поэтому может либо освежить, либо добавить лишний год или два. Но подобранный с умом фасон и цвет способны творить чудеса.

Новини.LIVE объяснит, о чем речь.

Реклама

Читайте также:

Какую шапку выбрать женщинам после 40 лет на зиму

Оттенки

Светлые, мягкие цвета работают лучше любого хайлайтера. Пудровый, молочный, туманно-серый, карамельный — они деликатно подсвечивают кожу и делают черты лица более мягкими. Темные и жесткие оттенки могут "опустить" взгляд и сделать лицо уставшим. А вот блестящие акриловые нити, люрекс и декоративные вставки лучше обходить стороной — они способны подчеркнуть даже то, что вы давно не замечали в зеркале.

Молочная шапка. Фото из Instagram

Фактура тоже имеет значение

Матовая, "спокойная" пряжа выглядит дорого и аккуратно. Кашемир, ангора, меринос — то, что работает на пользу образу. Такие ткани мягко ложатся и не создают лишних заломов у лица.

Серая кашемировая шапка. Фото из Instagram

Есть еще одна мелочь, которая часто играет против нас — состояние самой шапки. Даже идеальный фасон теряет весь шарм, если на поверхности есть катышки, край растянулся или цвет потускнел. Такие "сигналы" способны состарить сильнее, чем морщины. Поэтому иногда стоит просто обновить гардероб и образ сразу становится свежее.

Какие модели действительно молодят

Есть несколько проверенных вариантов, которые хорошо работают после 40:

лаконичная кашемировая бини;

универсальная шапка с отворотом и мелкой вязкой;

ангоровая пастельная модель;

тонкая трикотажная шапка без швов;

минималистичная модель без надписей;

шапка, подобранная в тон пуховику или шарфу.

Однако учитывайте, что одна и та же модель может выглядеть по-разному в зависимости от формы лица.

Круглому личику подходят модели без отворота, с небольшим объемом сверху. Овальной форме — почти все. Квадратному лицу подойдут мягкие, слегка драпированные варианты. Треугольному — шапки с легким отворотом и округлой формой, которые уравновешивают пропорции.

Есть еще одна важная деталь: не стоит натягивать шапку слишком низко. Это укорачивает лицо и создает ощущение усталости. Лучше оставить немного воздуха над бровями — так взгляд выглядит более открытым и свежим.

Женщина в шапке. Фото из Instagram

Правильно подобранная шапка — это маленькая деталь, которая способна поднять настроение и практически незаметно "отмотать" несколько лет. После 40 зимний гардероб вовсе не означает отказ от экспериментов — наоборот, это отличная возможность взглянуть на себя с новой стороны и позволить себе больше легкости и стиля.

Ранее мы писали о том, как носить шапку зимой, чтобы сохранить прическу. Рассказываем, каким интересным лайфхаком поделились корейки.

Также мы сообщали, какие шапки потеряли актуальность в этом сезоне и чем их заменить.