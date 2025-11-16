Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Лайфхак от кореянок — как не испортить прическу под шапкой

Лайфхак от кореянок — как не испортить прическу под шапкой

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 11:36
обновлено: 08:55
Как сохранить прическу под шапкой — советы корейских бьюти-гуру
Девушка в шапке. Фото: freepik

Зимой без шапки не обойтись — иначе рискуете не только замерзнуть, но и подхватить простуду. Но есть и другая проблема, знакомая почти всем: стоит только снять шапку и укладки как не бывало. Волосы прилипают к голове, теряют объем, становятся взъерошенными, как после сна.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Именно с этой бедой сталкиваются даже корейские айдолы, которые всегда выглядят безупречно. И, как это часто бывает, именно они нашли самое простое решение — без спреев, плоек или сложных техник.

В чем суть "корейского трюка"

Перед тем, как надеть шапку, наклоните голову вперед, чтобы волосы свободно спустились вниз. В таком положении осторожно наденьте шапку — не натягивайте ее до самых бровей, а оставьте немного пространства в области макушки. Затем поднимите голову, легонько проведите пальцами по волосам, распределив пряди возле лица.

В результате прическа сохраняет форму, а объем не "ломается". Пряди не слипаются и не электризуются — даже если на улице мороз.

Як не зіпсувати зачіску шапкою взимку
Девушка натягивает шапку на глаза. Фото: freepik

Кстати, если волосы имеют тенденцию быстро становиться жирными, такая техника тоже поможет. Благодаря тому, что шапка не прилегает плотно к коже головы, тепло не накапливается, а это уменьшает выделение себума.

Еще для эффектности, многие кореянки добавляют сухой шампунь на корни перед выходом. Это создает дополнительную "подпору" для объема и даже после нескольких часов в шапке волосы остаются свежими.

Попробуйте этот лайфхак хотя бы раз — и вы удивитесь, насколько просто можно сохранить красивую укладку даже в самый морозный день.

Ранее мы писали о том, какие головные уборы по мнению Андре Тана наиболее впечатлят всех в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие есть альтернативы шапкам, вышедшим из моды в 2025 году.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации