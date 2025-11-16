Как сохранить прическу под шапкой — советы корейских бьюти-гуру

Лайфхак от кореянок — как не испортить прическу под шапкой
Зимой без шапки не обойтись — иначе рискуете не только замерзнуть, но и подхватить простуду. Но есть и другая проблема, знакомая почти всем: стоит только снять шапку и укладки как не бывало. Волосы прилипают к голове, теряют объем, становятся взъерошенными, как после сна.
Об этом пишет ТСН.
Именно с этой бедой сталкиваются даже корейские айдолы, которые всегда выглядят безупречно. И, как это часто бывает, именно они нашли самое простое решение — без спреев, плоек или сложных техник.
В чем суть "корейского трюка"
Перед тем, как надеть шапку, наклоните голову вперед, чтобы волосы свободно спустились вниз. В таком положении осторожно наденьте шапку — не натягивайте ее до самых бровей, а оставьте немного пространства в области макушки. Затем поднимите голову, легонько проведите пальцами по волосам, распределив пряди возле лица.
В результате прическа сохраняет форму, а объем не "ломается". Пряди не слипаются и не электризуются — даже если на улице мороз.
Кстати, если волосы имеют тенденцию быстро становиться жирными, такая техника тоже поможет. Благодаря тому, что шапка не прилегает плотно к коже головы, тепло не накапливается, а это уменьшает выделение себума.
Еще для эффектности, многие кореянки добавляют сухой шампунь на корни перед выходом. Это создает дополнительную "подпору" для объема и даже после нескольких часов в шапке волосы остаются свежими.
Попробуйте этот лайфхак хотя бы раз — и вы удивитесь, насколько просто можно сохранить красивую укладку даже в самый морозный день.
