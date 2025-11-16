Як зберегти зачіску під шапкою — поради корейських б’юті-гуру

Лайфхак від кореянок — як не зіпсувати зачіску під шапкою
Взимку без шапки не обійтись — інакше ризикуєте не лише змерзнути, а й підхопити застуду. Але є й інша проблема, знайома майже всім: варто лише зняти шапку і укладки як не було. Волосся прилипає до голови, втрачає об’єм, стає скуйовдженим, наче після сну.
Саме з цією бідою стикаються навіть корейські айдоли, які завжди мають бездоганний вигляд. І, як це часто буває, саме вони знайшли найпростіше рішення — без спреїв, плойок чи складних технік.
У чому суть "корейського трюку"
Перед тим, як надягнути шапку, нахиліть голову вперед, щоб волосся вільно спустилося вниз. У такому положенні обережно надягніть шапку — не натягуйте її до самих брів, а залиште трохи простору в області верхівки. Потім підніміть голову, легенько проведіть пальцями по волоссю, розподіливши пасма біля обличчя.
У результаті зачіска зберігає форму, а об’єм не "ламається". Пасма не злипаються й не електризуються — навіть якщо на вулиці мороз.
До речі, якщо волосся має тенденцію швидко ставати жирним, така техніка теж допоможе. Завдяки тому, що шапка не прилягає щільно до шкіри голови, тепло не накопичується, а це зменшує виділення себуму.
Ще для ефектності, багато кореянок додають сухий шампунь на корені перед виходом. Це створює додаткову "підпору" для об’єму і навіть після кількох годин у шапці волосся залишається свіжим.
Спробуйте цей лайфхак хоча б раз — і ви здивуєтеся, наскільки просто можна зберегти гарну укладку навіть у найморозніший день.
