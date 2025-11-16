Як зберегти зачіску під шапкою — поради корейських б’юті-гуру

Дівчина в шапці. Фото: freepik

Взимку без шапки не обійтись — інакше ризикуєте не лише змерзнути, а й підхопити застуду. Але є й інша проблема, знайома майже всім: варто лише зняти шапку і укладки як не було. Волосся прилипає до голови, втрачає об’єм, стає скуйовдженим, наче після сну.

Саме з цією бідою стикаються навіть корейські айдоли, які завжди мають бездоганний вигляд. І, як це часто буває, саме вони знайшли найпростіше рішення — без спреїв, плойок чи складних технік.

У чому суть "корейського трюку"

Перед тим, як надягнути шапку, нахиліть голову вперед, щоб волосся вільно спустилося вниз. У такому положенні обережно надягніть шапку — не натягуйте її до самих брів, а залиште трохи простору в області верхівки. Потім підніміть голову, легенько проведіть пальцями по волоссю, розподіливши пасма біля обличчя.

У результаті зачіска зберігає форму, а об’єм не "ламається". Пасма не злипаються й не електризуються — навіть якщо на вулиці мороз.

Дівчина натягує шапку на очі. Фото: freepik

До речі, якщо волосся має тенденцію швидко ставати жирним, така техніка теж допоможе. Завдяки тому, що шапка не прилягає щільно до шкіри голови, тепло не накопичується, а це зменшує виділення себуму.

Ще для ефектності, багато кореянок додають сухий шампунь на корені перед виходом. Це створює додаткову "підпору" для об’єму і навіть після кількох годин у шапці волосся залишається свіжим.

Спробуйте цей лайфхак хоча б раз — і ви здивуєтеся, наскільки просто можна зберегти гарну укладку навіть у найморозніший день.

