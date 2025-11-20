Відео
Які шапки пасують жінкам 40+ і дарують омолоджувальний ефект

Дата публікації: 20 листопада 2025 09:26
Оновлено: 08:49
Стильні зимові шапки для жінок 40+ — моделі, що омолоджують образ
Зріла жінка у стильному головному уборі. Фото: freepik

З настанням холодів жінки у віці 40+ знову стикаються з тим самим щорічним питанням: яку шапку обрати, щоб і тепло було, і вигляд не старив? Головний убір — це не просто захист від вітру. Він буквально обрамляє обличчя, тому може або освіжити, або додати зайвий рік чи два. Але підібраний з розумом фасон і колір здатні творити чудеса.

Новини.LIVE пояснить, про що мова.

Яку шапку обрати жінкам після 40 років на зиму

Відтінки

Світлі, м’які кольори працюють краще за будь-який хайлайтер. Пудровий, молочний, туманно-сірий, карамельний — вони делікатно підсвічують шкіру й роблять риси обличчя м’якшими. Темні та жорсткі відтінки можуть "опустити" погляд і зробити обличчя втомленим. А от блискучі акрилові нитки, люрекс і  декоративні вставки краще оминати — вони здатні підкреслити навіть те, що ви давно не помічали в дзеркалі.

В яких відтінках обрати шапку на зиму
Молочна шапка. Фото з Instagram

Фактура теж має значення

Матова, "спокійна" пряжа має дорогий й акуратний вигляд. Кашемір, ангора, меринос — те, що працює на користь образу. Такі тканини м’яко лягають і не створюють зайвих заломів біля обличчя.

Кашемірова шапка має дорогий вигляд в образі
Сіра кашемірова шапка. Фото з Instagram

Є ще одна дрібниця, яка часто грає проти нас — стан самої шапки. Навіть ідеальний фасон втрачає весь шарм, якщо на поверхні є катишки, край розтягнувся або колір потьмянів. Такі "сигнали" здатні постарити сильніше, ніж зморшки. Тому інколи варто просто оновити гардероб і образ одразу стає свіже.

Які моделі справді молодять

Є кілька перевірених варіантів, що гарно працюють після 40:

  • лаконічна кашемірова біні;
  • універсальна шапка з відворотом і дрібною в’язкою;
  • ангорова пастельна модель;
  • тонка трікотажна шапка без швів;
  • мінімалістична модель без написів;
  • шапка, підібрана в тон пуховику або шарфу.

Однак враховуйте, що одна й та сама модель може мати різний вигляд залежно від форми обличчя.

  1. Круглому личку підходять моделі без відвороту, з невеликим об’ємом зверху.
  2. Овальній формі — майже все.
  3. Квадратному обличчю пасуватимуть м’які, злегка драповані варіанти.
  4. Трикутному — шапки з легким відворотом та округлою формою, які врівноважують пропорції.

Є ще одна важлива деталь: не варто натягувати шапку надто низько. Це вкорочує обличчя і створює відчуття втоми. Краще залишити трохи повітря над бровами — так погляд має відкритіший і свіжіший вигляд.

Правильно підібрана шапка
Жінка в шапці. Фото з Instagram

Правильно підібрана шапка — це маленька деталь, яка здатна підняти настрій і практично непомітно "відмотати" кілька років. Після 40 зимовий гардероб зовсім не означає відмову від експериментів — навпаки, це чудова можливість поглянути на себе з нового боку й дозволити собі більше легкості та стилю.

мода тренди головні убори стиль шапка
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
