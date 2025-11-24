Відео
Нова ера для клош — з чим носити модний капелюх

Дата публікації: 24 листопада 2025 09:10
Оновлено: 09:12
Клош повертається — модний аксесуар, який варто мати
Дівчина в стильному капелюсі. Фото: freepik

Новий вихід Кендалл Дженнер з капелюхом-клош одразу переносить думками в епоху джазу. Але зараз цей головний убір читається зовсім інакше. У 2025 році його носять не з довгими сукнями, що мерехтять паєтками, а з накидками, спортивними куртками чи великими окулярами. Саме в такому ключі його показує Міучча Прада — у колекції Miu Miu з’явилися м’які фетрові клоші в стриманих темних відтінках, із "вушками" та легким відворотом.

Про це пише Vogue.

Клош — це той самий капелюх-"дзвіночок", який сто років тому обожнювали елегантні жінки. Його носили Жозефіна Бейкер, Анна Мей Вонг, Грета Гарбо — і поєднували з наймоднішими на той час образами Lanvin та Piguet. Тепер він знову на вулицях модних столиць: здатний завершити і строгий силует пальта, і casual-комбінацію з худі, і образ із хутряною накидкою. Парадоксально, але працює так само легко, як і майже сто років тому.

Нова ера для клош — з чим носити модний капелюх - фото 1
Клош в простому образі. Фото з Vogue

Який капелюх буде в тренді 2026

У 1920-х клош вважали символом модерності. Згодом він повертався ще кілька разів — у 1950-х, у 1960-х — і щоразу знаходив нове звучання. Сучасний інтерес до нього частково пов’язують із Каролін Ребу — капелюшницею, яка створювала моделі для імператорських родин, для Марлен Дітріх та Волліс Сімпсон. Вона просувала лаконічні форми без надмірного декору, і саме цей підхід зробив клош ідеальним супутником флаппер-суконь. У 1922 році його носили буквально всі — навіть сама Ребу жартома казала, що мода на "дзвіночки" зайшла занадто далеко. Але Vogue у той час писав, що відмовитися буде складно, бо клош дивовижно личить різним обличчям і чудово підкреслює модні зачіски.

Нова ера для клош — з чим носити модний капелюх - фото 2
Колекція Miu Miu. Фото з Vogue

У 1940-х капелюх знову ожив у руках дизайнерок Ліллі Даше та Саллі Віктор, які визначали, який вигляд матимуть головні убори середини ХХ століття. Сьогодні класичний фетровий клош нечасто зустрічається у брендів, але Miu Miu повернули йому місце в трендах.

У масмаркеті переважають трикотажні панами — прості й практичні — а Bottega Veneta пропонують шкіряні інтерпретації з упізнаваним плетінням intrecciato. Втім є правило, яке не змінилося з 1920-х: підкручені поля і форма "дзвіночок" все так само роблять образ завершеним і дуже виразним.

Раніше ми писали про те, які шапки ідеально підійдуть жінкам після 40 років. 

Також ми повідомляли, які головні убори радить носити Андре Тан, бо бачить в них характер.

мода тренди головні убори аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
