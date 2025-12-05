Шарф у ретростилі став трендом — модниці вже в захваті

Дівчина з гарним шарфом. Фото: freepik

Падіння температури завжди змінює наш зимовий настрій: легкі куртки відправляємо подалі в шафу, дістаємо теплі пальта, пуховики та улюблені шапки. Здається, що нічого нового тут вигадати вже неможливо. Але цієї зими у модної стрічки з’явився один неочікуваний герой — хутряний шарф, той самий "бабусин", який ще недавно здавався пережитком минулого.

Про це пише видання Vogue.

Який шарф цієї зими в тренді

Смішно, але саме "бабусин" щарф повертається у тренди — вже не як щось старомодне, а як стильний, м’який і трохи грайливий акцент. Тепер його роблять переважно з екоматеріалів, але зберігають оту вінтажну елегантність, яка завжди додає образу характеру. І що цікаво — повернення цього аксесуара пов’язують із бажанням більшої драматичності у щоденному стилі. Так, зараз в моді максималізм, і хутряний шарф дуже органічно в нього вписується.

Він легко "дружить" з об’ємними пальтами та пухнастими фактурами, але його фішка в універсальністі. Можна щільно обмотати навколо шиї, коли мороз пробирає до кісток. Можна накинути на одне плече, якщо хочеться собі трохи витонченості. А можна просто дозволити йому "лежати" на передпліччі і образ одразу отримує легкий аристократичний відтінок, ніби з фільму старого Голлівуду.

Якщо порівнювати з гігантськими макрошарфами, які роблять образ більш домашнім і повсякденним, хутряний варіант працює навпаки: він витягує лук, робить силует стрункішим і навіть оновлює старе пальто.

Подіуми вже все сказали, магазини теж: настав сезон хутряного шарфа. Якщо ви хотіли спробувати щось нове цієї зими, але не знали з чого почати, то ось ідеальний варіант. Він теплий, стильний і точно не загубиться у вашому гардеробі.

