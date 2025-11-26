Осінньо-зимовий тренд — шарф, який пасує до всіх образів

Дівчина в яскравому шарфі. Фото: freepik

Шарфи повернули собі головну роль у зимових образах і цього разу як повноцінна деталь стилю. Якщо влітку хустки виконували місію кольорового акценту на сумці чи талії, то взимку шарфи працюють на форму, об’єм і настрій. Але не варто ставитися до них другорядно. Варто лише один раз знайти "свій" спосіб стилізації і образ одразу має продуманіший вигляд.

Влітку ми тягнулися до шовку: він легкий, м’який, не перевантажує. Взимку зовсім інші правила — хочеться фактури, тепла і трохи того домашнього затишку. Вовна та кашемір тут працюють безвідмовно: вони роблять силует м’якшим, додають багатошаровості, а інколи навіть замінюють верхній одяг на короткий час.

Шарф в образі. Фото з Instagram

Цікаво, що найкращий "шарф" цієї зими — зовсім не шарф. Це светр, недбало перекинутий через плечі. Сьогодні шарфи вдягають із пальтами, дублянками, кожанками, кидають поверх об’ємних светрів, перев’язують на талії і це нормально. Шарф уже не просто деталь, а акцент, який може змінити настрій усього образу.

Як носити шарфи взимку

Светр як шарф

Найзручніший спосіб додати об’єму. Виберіть тонкий або середньої щільності светр, перекиньте його через плечі та зав’яжіть спереду або збоку.

Светр як шарф в образі. Фото з Instagram

Тонкий шарф

Майже прикраса. Можна зав’язати одним легким вузлом або залишити кінці звисати. Додає жіночності і робить образ в міру елегантним.

Тонкий шарф в елегантному образі. Фото з Instagram

Яскравий шарф

Коли верхній одяг стриманий, один сміливий акцент вирішує все. Червоний, синій, смарагдовий — будь-який насичений тон працює, особливо на тлі темного пальта.

Червоний шарф. Фото з Instagram

Шарф XXL

Той самий варіант, у який хочеться зануритись. Створює гарну вертикаль, додає висоти й робить образ по-зимовому затишним.

Великий шарф. Фото з Instagram

Такий буде доречним у більшості образів.

