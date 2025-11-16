Цієї зими чорні колготки поза модою — які трендові відтінки

Дівчина в чорних колготках. Фото: freepik

Останні кілька років ми жили у світі, де колготки були радше "функцією", ніж стилем. Чорні, тілесні, інколи сірі і на цьому фантазія закінчувалась. Але сезон осінь/зима 2025 усе перевернув. Колготки перестали ховатися в тіні і раптом стали тим самим акцентом, що може оживити навіть найспокійніший образ.

Дизайнери Prada, Miu Miu, Calzedonia та Cecilia Bahnsen повернули їх на подіуми впевнено й гучно. І мова тепер зовсім не про пастельні "дитячі" відтінки. У моді насичені кольори, які працюють як емоція: трохи контрасту, трохи драйву, трохи характеру.

Три кольори колготок, які замінять чорні

Червоні колготки

Червоний у цьому сезоні звучить як ім’я. Він ніби про жінку, яка вже знає, чого хоче, і не боїться про це сказати. Напівпрозора фактура додає легкості, а сам відтінок драматизму. У таких колготках не потрібно ні прикрас, ні хитрих поєднань — вони самі створюють історію.

Добре працюють з:

чорним або білим образом;

бордовими спідницями;

червоною помадою та стриманими силуетами;

camel-пальто та класичними балетками або Mary Jane.

Червоні колготи в образі. Фото з Instagram

Кобальтові колготки

Це той випадок, коли колір говорить першим, але робить це м’яко. Глибокий кобальтовий має сучасний й стриманий вигляд, навіть якщо решта образу абсолютно проста. Він поєднується з урбаністичними силуетами й легко "підтягує" образ вгору, додаючи йому чистоти й чіткості.

Спробуйте з:

сірою вовняною сукнею та білим взуттям;

кремовими чи бежевими пальтами;

металевими туфлями чи срібними акцентами в макіяжі.

Сині колготи. Фото з Instagram

Смарагдові колготки

Смарагдовий цього року — справжній улюбленець модних редакцій. Він глибокий, трохи загадковий, з нотками вінтажної елегантності. Такий відтінок легко вписується в образи з оксамитом, твідами чи кашеміром, створюючи відчуття продуманості без зайвих зусиль.

Поєднуйте з:

оксамитовими або сатиновими сукнями;

теплими фактурами (вовна, кашемір, твід);

чорними човниками або винними ботильйонами;

темно-синім одягом і золотими деталями.

Смарагдові колготи. Фото з Instagram

Чорні ж колготки залишаються класикою — як біла сорочка чи улюблений тренч. Просто цього сезону хочеться зробити крок убік від звичних рішень. Нехай чорні колготки трохи перепочинуть, а настрій вам подарують саме яскраві кольори.

