Україна
У тренді не чорні — які кольори колготок обирають модниці на зиму

У тренді не чорні — які кольори колготок обирають модниці на зиму

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 16:31
Оновлено: 16:26
Цієї зими чорні колготки поза модою — які трендові відтінки
Дівчина в чорних колготках. Фото: freepik

Останні кілька років ми жили у світі, де колготки були радше "функцією", ніж стилем. Чорні, тілесні, інколи сірі і на цьому фантазія закінчувалась. Але сезон осінь/зима 2025 усе перевернув. Колготки перестали ховатися в тіні і раптом стали тим самим акцентом, що може оживити навіть найспокійніший образ.

Про це пише City Magazine.

Читайте також:

Дизайнери Prada, Miu Miu, Calzedonia та Cecilia Bahnsen повернули їх на подіуми впевнено й гучно. І мова тепер зовсім не про пастельні "дитячі" відтінки. У моді насичені кольори, які працюють як емоція: трохи контрасту, трохи драйву, трохи характеру.

Три кольори колготок, які замінять чорні

Червоні колготки

Червоний у цьому сезоні звучить як ім’я. Він ніби про жінку, яка вже знає, чого хоче, і не боїться про це сказати. Напівпрозора фактура додає легкості, а сам відтінок драматизму. У таких колготках не потрібно ні прикрас, ні хитрих поєднань — вони самі створюють історію.

Добре працюють з:

  • чорним або білим образом;
  • бордовими спідницями;
  • червоною помадою та стриманими силуетами;
  • camel-пальто та класичними балетками або Mary Jane.
Червоні колготи можуть стати акцентом різних образів
Червоні колготи в образі. Фото з Instagram

Кобальтові колготки

Це той випадок, коли колір говорить першим, але робить це м’яко. Глибокий кобальтовий має сучасний й стриманий вигляд, навіть якщо решта образу абсолютно проста. Він поєднується з урбаністичними силуетами й легко "підтягує" образ вгору, додаючи йому чистоти й чіткості.

Спробуйте з:

  • сірою вовняною сукнею та білим взуттям;
  • кремовими чи бежевими пальтами;
  • металевими туфлями чи срібними акцентами в макіяжі.
Сині колготи для сміливих жінок
Сині колготи. Фото з Instagram

Смарагдові колготки

Смарагдовий цього року — справжній улюбленець модних редакцій. Він глибокий, трохи загадковий, з нотками вінтажної елегантності. Такий відтінок легко вписується в образи з оксамитом, твідами чи кашеміром, створюючи відчуття продуманості без зайвих зусиль.

Поєднуйте з:

  • оксамитовими або сатиновими сукнями;
  • теплими фактурами (вовна, кашемір, твід);
  • чорними човниками або винними ботильйонами;
  • темно-синім одягом і золотими деталями.
Якого кольору колготи купити на зиму
Смарагдові колготи. Фото з Instagram

Чорні ж колготки залишаються класикою — як біла сорочка чи улюблений тренч. Просто цього сезону хочеться зробити крок убік від звичних рішень. Нехай чорні колготки трохи перепочинуть, а настрій вам подарують саме яскраві кольори.

Раніше ми писали про трендові прикраси цього сезону, що будуть в центрі уваги 2026 року.

Також ми повідомляли, яку сумку хочуть усі, бо вони чудово поєднується з різними образами.

мода тренди аксесуари стиль колготки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
