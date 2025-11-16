Видео
Видео

В тренде не черные — какие цвета колготок выбирают модницы

Дата публикации 16 ноября 2025 16:31
обновлено: 16:26
Этой зимой черные колготки вне моды — какие трендовые оттенки
Девушка в черных колготках. Фото: freepik

Последние несколько лет мы жили в мире, где колготки были скорее "функцией", чем стилем. Черные, телесные, иногда серые и на этом фантазия заканчивалась. Но сезон осень/зима 2025 все перевернул. Колготки перестали прятаться в тени и вдруг стали тем самым акцентом, который может оживить даже самый спокойный образ.

Об этом пишет City Magazine.

Дизайнеры Prada, Miu Miu, Calzedonia и Cecilia Bahnsen вернули их на подиумы уверенно и громко. И речь теперь вовсе не о пастельных "детских" оттенках. В моде насыщенные цвета, которые работают как эмоция: немного контраста, немного драйва, немного характера.

Три цвета колготок, которые заменят черные

Красные колготки

Красный в этом сезоне звучит как имя. Он как будто о женщине, которая уже знает, чего хочет, и не боится об этом сказать. Полупрозрачная фактура добавляет легкости, а сам оттенок драматизма. В таких колготках не нужно ни украшений, ни хитрых сочетаний — они сами создают историю.

Хорошо работают с:

  • черным или белым образом;
  • бордовыми юбками;
  • красной помадой и сдержанными силуэтами;
  • camel-пальто и классическими балетками или Mary Jane.
Червоні колготи можуть стати акцентом різних образів
Красные колготы в образе. Фото из Instagram

Кобальтовые колготки

Это тот случай, когда цвет говорит первым, но делает это мягко. Глубокий кобальтовый выглядит современно и сдержанно, даже если остальной образ абсолютно простой. Он сочетается с урбанистическими силуэтами и легко "подтягивает" образ вверх, добавляя ему чистоты и четкости.

Попробуйте с:

  • серым шерстяным платьем и белой обувью;
  • кремовыми или бежевыми пальто;
  • металлическими туфлями или серебряными акцентами в макияже.
Сині колготи для сміливих жінок
Синие колготы. Фото из Instagram

Изумрудные колготки

Изумрудный в этом году — настоящий любимец модных редакций. Он глубокий, немного загадочный, с нотками винтажной элегантности. Такой оттенок легко вписывается в образы с бархатом, твидами или кашемиром, создавая ощущение продуманности без лишних усилий.

Сочетайте с:

  • бархатными или сатиновыми платьями;
  • теплыми фактурами (шерсть, кашемир, твид);
  • черными лодочками или винными ботильонами;
  • темно-синей одеждой и золотыми деталями.
Якого кольору колготи купити на зиму
Изумрудные колготы. Фото из Instagram

Черные же колготки остаются классикой — как белая рубашка или любимый тренч. Просто в этом сезоне хочется сделать шаг в сторону от привычных решений. Пусть черные колготки немного передохнут, а настроение вам подарят именно яркие цвета.

Ранее мы писали о трендовых украшениях этого сезона, которые будут в центре внимания в 2026 году.

Также мы сообщали, какую сумку хотят все, потому что они прекрасно сочетается с различными образами.

мода тренды аксессуары стиль колготки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
