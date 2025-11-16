Этой зимой черные колготки вне моды — какие трендовые оттенки

В тренде не черные — какие цвета колготок выбирают модницы
Последние несколько лет мы жили в мире, где колготки были скорее "функцией", чем стилем. Черные, телесные, иногда серые и на этом фантазия заканчивалась. Но сезон осень/зима 2025 все перевернул. Колготки перестали прятаться в тени и вдруг стали тем самым акцентом, который может оживить даже самый спокойный образ.
Об этом пишет City Magazine.
Дизайнеры Prada, Miu Miu, Calzedonia и Cecilia Bahnsen вернули их на подиумы уверенно и громко. И речь теперь вовсе не о пастельных "детских" оттенках. В моде насыщенные цвета, которые работают как эмоция: немного контраста, немного драйва, немного характера.
Три цвета колготок, которые заменят черные
Красные колготки
Красный в этом сезоне звучит как имя. Он как будто о женщине, которая уже знает, чего хочет, и не боится об этом сказать. Полупрозрачная фактура добавляет легкости, а сам оттенок драматизма. В таких колготках не нужно ни украшений, ни хитрых сочетаний — они сами создают историю.
Хорошо работают с:
- черным или белым образом;
- бордовыми юбками;
- красной помадой и сдержанными силуэтами;
- camel-пальто и классическими балетками или Mary Jane.
Кобальтовые колготки
Это тот случай, когда цвет говорит первым, но делает это мягко. Глубокий кобальтовый выглядит современно и сдержанно, даже если остальной образ абсолютно простой. Он сочетается с урбанистическими силуэтами и легко "подтягивает" образ вверх, добавляя ему чистоты и четкости.
Попробуйте с:
- серым шерстяным платьем и белой обувью;
- кремовыми или бежевыми пальто;
- металлическими туфлями или серебряными акцентами в макияже.
Изумрудные колготки
Изумрудный в этом году — настоящий любимец модных редакций. Он глубокий, немного загадочный, с нотками винтажной элегантности. Такой оттенок легко вписывается в образы с бархатом, твидами или кашемиром, создавая ощущение продуманности без лишних усилий.
Сочетайте с:
- бархатными или сатиновыми платьями;
- теплыми фактурами (шерсть, кашемир, твид);
- черными лодочками или винными ботильонами;
- темно-синей одеждой и золотыми деталями.
Черные же колготки остаются классикой — как белая рубашка или любимый тренч. Просто в этом сезоне хочется сделать шаг в сторону от привычных решений. Пусть черные колготки немного передохнут, а настроение вам подарят именно яркие цвета.
