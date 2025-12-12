Видео
Ключевая деталь образа, которая делает даже простые вещи модными

Ключевая деталь образа, которая делает даже простые вещи модными

Дата публикации 12 декабря 2025 13:50
Модную одежду этого сезона узнают по одной характерной черте
Девушка с трендовой курткой. Фото: freepik

Мех уже несколько холодных сезонов держит позиции. Его можна увидеть повсюду: на подиумах, в лентах инфлюенсеров, в городских образах. Шубы, полушубки и меховые жакеты давно стали понятным решением. Аксессуары — шарфы, воротники, сумки — тоже уже никого не удивляют.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какая деталь с мехом в тренде.

Читайте также:

Стилисты советуют обратить внимание на меховую оторочку. Она работает как знак внимательности к деталям. Вещь остается базовой, но в ней появляется характер.

Тренд сезона, который легко узнать по одной детали

Начать стоит с пальто. Это, пожалуй, самый простой способ вписать мех в повседневный гардероб без радикальных изменений. Оторочка на воротнике часто заменяет шарф. Мех на рукавах тоже не просто декоративный жест. В немного свободных моделях руки легко спрятать внутрь, когда холод застал врасплох. Есть и варианты, где мех идет вдоль борта пальто до самого низа — ненавязчивая отсылка к 70-м.

Хутро на рукавах зараз в моді
Пальто со стильными руками. Фото из Instagram

Не менее интересно мех ведет себя на жакетах и пиджаках. Именно за счет оторочки такие вещи перестают быть "очередным верхним слоем" и начинают играть главную роль в образе.

Піджак з хутром буде мати оригінальний вигляд
Пиджак с мехом. Фото из Instagram

Отдельного внимания заслуживают пуховики. Еще не так давно их воспринимали исключительно как практическую необходимость, без всяких модных амбиций. Мех по краю капюшона или на рукавах быстро снимает этот стереотип. Вещь сразу выглядит по-другому, будто кто-то действительно подумал не только о тепле, но и о подаче.

Пуховик з хутром на рукавах на зиму
Пуховик с мехом. Фото из Instagram

И, конечно, нельзя обойти стороной афганское пальто или легендарную дубленку Пенни Лейн.

Легендарна дублянку надійно зафіксувалася в тренді
Коричневая дубленка. Фото из Instagram

Здесь мех существует не только для эффекта. Он спрятан внутри, держит тепло и создает ощущение вещи с историей, а не сезонной прихоти.

Что из верхней одежды еще актуально

Ранее мы писали о том, как певице Тине Кароль удалось сделать обычную куртку трендовой.

Также мы сообщали о тренде на бомбер с меховым воротником, который сейчас активно носят все.

мода тренды вещи образ 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
