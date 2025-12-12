Модную одежду этого сезона узнают по одной характерной черте

Ключевая деталь образа, которая делает даже простые вещи модными
Мех уже несколько холодных сезонов держит позиции. Его можна увидеть повсюду: на подиумах, в лентах инфлюенсеров, в городских образах. Шубы, полушубки и меховые жакеты давно стали понятным решением. Аксессуары — шарфы, воротники, сумки — тоже уже никого не удивляют.
Стилисты советуют обратить внимание на меховую оторочку. Она работает как знак внимательности к деталям. Вещь остается базовой, но в ней появляется характер.
Тренд сезона, который легко узнать по одной детали
Начать стоит с пальто. Это, пожалуй, самый простой способ вписать мех в повседневный гардероб без радикальных изменений. Оторочка на воротнике часто заменяет шарф. Мех на рукавах тоже не просто декоративный жест. В немного свободных моделях руки легко спрятать внутрь, когда холод застал врасплох. Есть и варианты, где мех идет вдоль борта пальто до самого низа — ненавязчивая отсылка к 70-м.
Не менее интересно мех ведет себя на жакетах и пиджаках. Именно за счет оторочки такие вещи перестают быть "очередным верхним слоем" и начинают играть главную роль в образе.
Отдельного внимания заслуживают пуховики. Еще не так давно их воспринимали исключительно как практическую необходимость, без всяких модных амбиций. Мех по краю капюшона или на рукавах быстро снимает этот стереотип. Вещь сразу выглядит по-другому, будто кто-то действительно подумал не только о тепле, но и о подаче.
И, конечно, нельзя обойти стороной афганское пальто или легендарную дубленку Пенни Лейн.
Здесь мех существует не только для эффекта. Он спрятан внутри, держит тепло и создает ощущение вещи с историей, а не сезонной прихоти.
Что из верхней одежды еще актуально
