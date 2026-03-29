Видео

Главная Мода Стильное возвращение: одежда из 90-х, которую снова будут носить все

Стильное возвращение: одежда из 90-х, которую снова будут носить все

Дата публикации 29 марта 2026 18:43
Стильное возвращение: одежда из 90-х, которую снова будут носить все
Девушка, одетая в стиле 90-х. Фото: freepik

Если вы думали, что 90-е остались только в старых фотографиях и ностальгических сериалах — ошибались. В 2026 году эта эпоха окончательно перестала быть "ретро" и стала базой современного городского стиля. Ее не только показывают на подиумах, но и активно обсуждают в соцсетях.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой Numero.

Что же делает моду 90-х такой привлекательной сегодня:

  • Во-первых, это простота, которая выглядит роскошно.
  • Во-вторых, это способ выглядеть стильно без чрезмерных усилий. Идеальный рецепт для тех, кто ценит элегантность в повседневной жизни.

Что из одежды 90-х сейчас в тренде

В 2026 году триумфально возвращается стиль "нью-йоркской работницы": серый костюм с широкими плечами и прямыми линиями. Он выглядит строго, но в то же время легко и непринужденно. И нет, это не просто костюм для офиса — это почти протест против постоянной смены мелких трендов, способ показать, что стиль может быть вечным.

Вместе с костюмами на подиумы снова выходят платья-комбинации и юбки косого кроя. Они минималистичны, но в них есть своя изюминка и именно поэтому они выглядят дорого, хотя на создание образа тратишь минимум времени.

Еще один золотой стандарт повседневного стиля — сочетание высоких джинсов, белой футболки и тонкого кардигана. Проще некуда, но это выглядит безупречно.

Деним в 2026 тоже переживает свое второе рождение. Теперь в моде так называемый "канадский смокинг " — когда джинсовый верх и низ сочетаются в одном образе. Мешковатые джинсы остаются актуальными, но их дополняют элегантные аксессуары: тонкие шелковые шарфы вместо ремней, маленькие детали, которые делают весь образ стильным и утонченным.

Шарфы на поясе, массивные украшения и неожиданные цветовые комбинации — все это возвращает дух 90-х в современном виде. Если раньше мы носили пастель или черное — теперь на подиумах появляются насыщенные морская волна, фиолетовый, изумрудный. Ярко, смело и совсем не банально.

Как обновить свой гардероб

Не надо бежать в секонд-хенды или искать редкие винтажные вещи. Главное — обратить внимание на базовые силуэты: прямые костюмы, платья-комбинации, высокие джинсы. Только добавьте к ним аксессуары: шарфы, массивные серьги, неожиданные цветовые сочетания.

Ранее мы писали о том, какой стиль маникюра вернулся в моду из 90-х. Новини.LIVE рассказал, как его повторить и можно ли это сделать дома. Речь пойдет об актуальных формах и цветах.

Также мы сообщали, какую пару брюк из 90-х можно увидеть в гардеробе современных модниц. Новини.LIVE со ссылкой на Elle рассказали, какие брюки лидировали в новых коллекциях дизайнеров и с чем их носить.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
