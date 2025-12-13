Видео
Главная Мода Почему возвращается мода 90-х — объясняем тренд

Почему возвращается мода 90-х — объясняем тренд

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 11:14
Одежда из 90-х покоряет модниц — чем вызван такой тренд
Две девушки в образах в стиле 90-х. Фото: Freepik

Мода 90-х переживает настоящее возрождение. Ретро-одежда сейчас на пике популярности. Такие вещи удачно комбинируют с современными стилями, придавая им особую ностальгическую ноту.

Новини.LIVE рассказывают о том, чем вызван такой тренд.

Почему одежда из 90-х в моде

Увидеть ретро-образы, которые мы так любим, теперь можно не только на кадрах из кино. Все чаще модницы выбирают одежду из 90-х для современных луков. Такая ностальгическая волна вернула в моду вещи, аксессуары и обувь, которые были популярны в прошлом. В сочетании с современными стилями они выглядят интереснее, чем когда-либо.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Трендовый образ в стиле 90-х. Фото: Instagram

Секрет популярности одежды из 90-х прост. Мода циклична и тренды со временем заменяют друг друга и возвращаются из прошлого. Именно поэтому сейчас ленты соцсетей заполнены образами в ретро стиле.

К тому же 90-е — это о свободе и самовыражении. Это и покорило модниц больше всего. Такие образы притягивают своей яркостью, смелостью и нотой ностальгии. Главная черта моды 90-х — оверсайз, поэтому сейчас свободные брюки или широкие костюмы с выразительными плечами просто на пике популярности. Они не только стильные, но и комфортные.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Элегантный лук в стиле 90-х. Фото: Instagram

Не менее актуальными сейчас являются джинсы с высокой посадкой, жакеты из денима и платья из такого же материала. Они делают образы более расслабленными. А вот кожаные куртки или ботинки на грубой подошве в ретро-стиле добавляют образам дерзости. Самый модный прием — сочетать их с нежными платьями или атласными юбками и короткими топами.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Образ с джинсами в стиле 90-х. Фото: Instagram

Кроме одежды в моду из 90-х вернулись и аксессуары. В тренде снова объемные резинки, заколки, банданы и пластиковые ободки. Такие мелочи добавляют образам особого шарма и драйва.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Трендовые аксессуары для волос. Фото: Instagram

Мода из 90-х — это не просто красивые, но и прежде всего комфортные вещи. Поскольку в этом сезоне главным трендом является удобство и ощущение свободы в каждом шаге, то такая одежда просто не имела шансов на то, чтобы не вернуться в моду.

Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки из 90-х снова вернулись в тренды. Это самый элегантный хит сезона.

Также мы рассказывали о том, какая верхняя одежда снова актуальна. Эти вещи были на пике популярности в 90-х.

Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
