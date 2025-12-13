Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Чому повертається мода 90-х — пояснюємо тренд

Чому повертається мода 90-х — пояснюємо тренд

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 11:14
Одяг з 90-х підкорює модниць — чим викликаний такий тренд
Дві дівчини в образах у стилі 90-х. Фото: Freepik

Мода 90-х переживає справжнє відродження. Ретро-одяг зараз на піку популярності. Такі речі вдало комбінують з сучасними стилями, надаючи їм особливої ностальгічної ноти.

Новини.LIVE розповідають про те, чим викликаний такий тренд.

Реклама
Читайте також:

Чому одяг з 90-х у моді

Побачити ретро-образи, які ми так любимо, тепер можна не лише на кадрах з кіно. Все частіше модниці обирають одяг з 90-х для сучасних луків. Така ностальгічна хвиля повернула в моду речі, аксесуари та взуття, які були популярними у минулому. У поєднанні із сучасними стилями вони мають цікавіший вигляд, ніж будь-коли.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Трендовий образ у стилі 90-х. Фото: Instagram

Секрет популярності одягу з 90-х простий. Мода циклічна й тренди з часом заміняють одне одного та повертаються з минулого. Саме тому зараз стрічки соцмереж заповнені образами у ретро стилі.

До того ж 90-ті — це про свободу та самовираження. Це й підкорило модниць найбільше. Такі образи притягують своєю яскравістю, сміливістю та нотою ностальгії. Головна риса моди 90-х — оверсайз, тож зараз вільні штани чи широкі костюми з виразними плечима просто на піку популярності. Вони не лише стильні, а й комфортні.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Елегантний лук у стилі 90-х. Фото: Instagram

Не менш актуальними зараз є джинси з високою посадкою, жакети з деніму та сукні з такого ж матеріалу. Вони роблять образи більш розслабленими. А от шкіряні куртки чи черевики на грубій підошві у ретро-стилі додають образам зухвалості. Наймодніший прийом — поєднувати їх з ніжними сукнями чи атласними спідницями й короткими топами.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Образ з джинсами у стилі 90-х. Фото: Instagram

Окрім одягу в моду з 90-х повернулись і аксесуари. В тренді знову об'ємні резинки, шпильки, бандани та пластикові обідки. Такі дрібниці додають образам особливого шарму і драйву.

Чому одяг з 90-х знову у тренді
Трендові аксесуари для волосся. Фото: Instagram

Мода з 90-х — це не просто красиві, а й насамперед комфортні речі. Оскільки цього сезону головним трендом є зручність та відчуття свободи у кожному кроці, то такий одяг просто не мав шансів на те, аби не повернутися в моду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штани з  90-х знову повернулися у тренди. Це найелегантніший хіт сезону.

Також ми розповідали про те, який верхній одяг знову актуальний. Ці речі були на піку популярності в 90-х.

мода одяг тренди 90-ті стиль
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації