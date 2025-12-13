Одяг з 90-х підкорює модниць — чим викликаний такий тренд

Дві дівчини в образах у стилі 90-х. Фото: Freepik

Мода 90-х переживає справжнє відродження. Ретро-одяг зараз на піку популярності. Такі речі вдало комбінують з сучасними стилями, надаючи їм особливої ностальгічної ноти.

Новини.LIVE розповідають про те, чим викликаний такий тренд.

Реклама

Читайте також:

Чому одяг з 90-х у моді

Побачити ретро-образи, які ми так любимо, тепер можна не лише на кадрах з кіно. Все частіше модниці обирають одяг з 90-х для сучасних луків. Така ностальгічна хвиля повернула в моду речі, аксесуари та взуття, які були популярними у минулому. У поєднанні із сучасними стилями вони мають цікавіший вигляд, ніж будь-коли.

Трендовий образ у стилі 90-х. Фото: Instagram

Секрет популярності одягу з 90-х простий. Мода циклічна й тренди з часом заміняють одне одного та повертаються з минулого. Саме тому зараз стрічки соцмереж заповнені образами у ретро стилі.

До того ж 90-ті — це про свободу та самовираження. Це й підкорило модниць найбільше. Такі образи притягують своєю яскравістю, сміливістю та нотою ностальгії. Головна риса моди 90-х — оверсайз, тож зараз вільні штани чи широкі костюми з виразними плечима просто на піку популярності. Вони не лише стильні, а й комфортні.

Елегантний лук у стилі 90-х. Фото: Instagram

Не менш актуальними зараз є джинси з високою посадкою, жакети з деніму та сукні з такого ж матеріалу. Вони роблять образи більш розслабленими. А от шкіряні куртки чи черевики на грубій підошві у ретро-стилі додають образам зухвалості. Наймодніший прийом — поєднувати їх з ніжними сукнями чи атласними спідницями й короткими топами.

Образ з джинсами у стилі 90-х. Фото: Instagram

Окрім одягу в моду з 90-х повернулись і аксесуари. В тренді знову об'ємні резинки, шпильки, бандани та пластикові обідки. Такі дрібниці додають образам особливого шарму і драйву.

Трендові аксесуари для волосся. Фото: Instagram

Мода з 90-х — це не просто красиві, а й насамперед комфортні речі. Оскільки цього сезону головним трендом є зручність та відчуття свободи у кожному кроці, то такий одяг просто не мав шансів на те, аби не повернутися в моду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штани з 90-х знову повернулися у тренди. Це найелегантніший хіт сезону.

Також ми розповідали про те, який верхній одяг знову актуальний. Ці речі були на піку популярності в 90-х.