Тренди з СРСР, які несподівано повернулись у моду — фото

Тренд року — радянські речі, що несподівано повернулись у моду
Здається, що радянські речі вже остаточно втратили актуальність. Однак цього сезону в моду знову несподівано повернувся давно забутий одяг. Ці моделі були трендовими в СРСР й знову завоювали прихильність красунь.
Про це пише УНІАН.
Які радянські речі знову в моді
Вовняне пальто з широкими плечима
Такий силует має ефектний вигляд. У цьому сезоні модниці поєднують вовняне пальто з будь-якими сучасними речами, створюючи трендові спортивні образи та елегантні вечірні луки.
Шапка-вушанка
Ще один тренд, що повернувся з СРСР — шапка-вушанка. Такий аксесуар найкраще пасує до шкіряних курток, пуховиків та елегантних пальт. Особливо актуальними будуть моделі зі штучного хутра.
Картата спідниця
Картатий принт став головним хітом сезону, тож очікувано спідниця в стилі СРСР також опинилась серед фаворитів модниць. Найчастіше її поєднують з лонгами чи приталеними светрами. До таких образів пасують довгі пальта та черевики на грубій підошві.
Олімпійка Adidas
Така річ стала ще одним трендом цього сезону. Олімпійки, що були популярними в СРСР, зараз комбінують з джинсами та оверсайз пальтами. Доповнять образ з такою річчю акцентні чоботи на платформі чи масивні кросівки.
Спортивні костюми
Беззаперечним фаворитом модниць стали й спортивні костюми в дусі 80-90-х. Їх поєднують з класичним верхнім одягом та модними аксесуарами, створюючи універсальний повсякденний лук.
Фуфайка
Несподівано в моду повернулася й фуфайка. Такий верхній одяг особливо популярний серед зумерів. Його носять з джинсами чи спідницями та масивним взуттям.
Крім того, в моду повернулося чимало аксесуарів з СРСР. Наприклад, у тренді знову хустки з квітковим принтом. Не менш актуальне зараз лаковане взуття та сумки-авоськи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який светр у тренді цієї зими. Це ідеальний вибір для затишних образів.
Також ми розповідали про те, який аксесуар повернувся у тренди. Він не лише додасть стилю, а й зігріватиме взимку.
Читайте Новини.LIVE!