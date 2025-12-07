Відео
Україна
Тренд року — радянські речі, що несподівано повернулись у моду

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 18:16
Тренди з СРСР, які несподівано повернулись у моду — фото
Дівчина у трендовій олімпійці. Фото: Instagram

Здається, що радянські речі вже остаточно втратили актуальність. Однак цього сезону в моду знову несподівано повернувся давно забутий одяг. Ці моделі були трендовими в СРСР й знову завоювали прихильність красунь.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Які радянські речі знову в моді

Вовняне пальто з широкими плечима

Такий силует має ефектний вигляд. У цьому сезоні модниці поєднують вовняне пальто з будь-якими сучасними речами, створюючи трендові спортивні образи та елегантні вечірні луки.

Які речі з СРСР повернулися у моду
Трендове вовняне пальто. Фото: Instagram

Шапка-вушанка

Ще один тренд, що повернувся з СРСР — шапка-вушанка. Такий аксесуар найкраще пасує до шкіряних курток, пуховиків та елегантних пальт. Особливо актуальними будуть моделі зі штучного хутра.

Які речі з СРСР повернулися у моду
Шапка-вушанка молочного кольору. Фото: Instagram

Картата спідниця

Картатий принт став головним хітом сезону, тож очікувано спідниця в стилі СРСР також опинилась серед фаворитів модниць. Найчастіше її поєднують з лонгами чи приталеними светрами. До таких образів пасують довгі пальта та черевики на грубій підошві.

Які речі з СРСР повернулися у моду
Трендова картата спідниця. Фото: Instagram

Олімпійка Adidas

Така річ стала ще одним трендом цього сезону. Олімпійки, що були популярними в СРСР, зараз комбінують з джинсами та оверсайз пальтами. Доповнять образ з такою річчю акцентні чоботи на платформі чи масивні кросівки.

Які речі з СРСР повернулися у моду
Червона олімпійка. Фото: Instagram

Спортивні костюми

Беззаперечним фаворитом модниць стали й спортивні костюми в дусі 80-90-х. Їх поєднують з класичним верхнім одягом та модними аксесуарами, створюючи універсальний повсякденний лук.

Які речі з СРСР повернулися у моду
Спортивний костюм у стилі 80-х. Фото: Instagram

Фуфайка

Несподівано в моду повернулася й фуфайка. Такий верхній одяг особливо популярний серед зумерів. Його носять з джинсами чи спідницями та масивним взуттям.

Які речі з СРСР повернулися у моду
Фуфайка в кольорі хакі. Фото: Instagram

Крім того, в моду повернулося чимало аксесуарів з СРСР. Наприклад, у тренді знову хустки з квітковим принтом. Не менш актуальне зараз лаковане взуття та сумки-авоськи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який светр у тренді цієї зими. Це ідеальний вибір для затишних образів.

Також ми розповідали про те, який аксесуар повернувся у тренди. Він не лише додасть стилю, а й зігріватиме взимку.

СРСР мода одяг тренди стиль
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
