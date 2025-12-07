Тренды из СССР, которые неожиданно вернулись в моду — фото

Девушка в трендовой олимпийке. Фото: Instagram

Кажется, что советские вещи уже окончательно утратили актуальность. Однако в этом сезоне в моду снова неожиданно вернулась давно забытая одежда. Эти модели были трендовыми в СССР и снова завоевали расположение красавиц.

Об этом пишет УНІАН.

Какие советские вещи снова в моде

Шерстяное пальто с широкими плечами

Такой силуэт выглядит эффектно. В этом сезоне модницы сочетают шерстяное пальто с любыми современными вещами, создавая трендовые спортивные образы и элегантные вечерние луки.

Трендовое шерстяное пальто. Фото: Instagram

Шапка-ушанка

Еще один тренд, вернувшийся из СССР — шапка-ушанка. Такой аксессуар лучше всего подходит к кожаным курткам, пуховикам и элегантным пальто. Особенно актуальными будут модели из искусственного меха.

Шапка-ушанка молочного цвета. Фото: Instagram

Клетчатая юбка

Клетчатый принт стал главным хитом сезона, поэтому ожидаемо юбка в стиле СССР также оказалась среди фаворитов модниц. Чаще всего ее сочетают с лонгами или приталенными свитерами. К таким образам подходят длинные пальто и ботинки на грубой подошве.

Трендовая клетчатая юбка. Фото: Instagram

Олимпийка Adidas

Такая вещь стала еще одним трендом этого сезона. Олимпийки, которые были популярны в СССР, сейчас комбинируют с джинсами и оверсайз пальто. Дополнят образ с такой вещью акцентные сапоги на платформе или массивные кроссовки.

Красная олимпийка. Фото: Instagram

Спортивные костюмы

Безоговорочным фаворитом модниц стали и спортивные костюмы в духе 80-90-х. Их сочетают с классической верхней одеждой и модными аксессуарами, создавая универсальный повседневный лук.

Спортивный костюм в стиле 80-х. Фото: Instagram

Фуфайка

Неожиданно в моду вернулась и фуфайка. Такая верхняя одежда особенно популярна среди зумеров. Ее носят с джинсами или юбками и массивной обувью.

Фуфайка в цвете хаки. Фото: Instagram

Кроме того, в моду вернулось немало аксессуаров из СССР. Например, в тренде снова платки с цветочным принтом. Не менее актуальна сейчас лакированная обувь и сумки-авоськи.

