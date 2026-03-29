Стильне повернення: одяг з 90-х, який знову носитимуть усі

Дівчина, що одягнута в стилі 90-х. Фото: freepik

Якщо ви думали, що 90-ті залишилися тільки в старих фотографіях і ностальгійних серіалах — помилялися. У 2026 році ця епоха остаточно перестала бути "ретро" і стала базою сучасного міського стилю. Її не лише показують на подіумах, а й активно обговорюють у соцмережах.

Що ж робить моду 90-х такою привабливою сьогодні:

По-перше, це простота, яка має розкішний вигляд.

По-друге, це спосіб мати стильний вигляд без надмірних зусиль. Ідеальний рецепт для тих, хто цінує елегантність у повсякденному житті.

Що з одягу 90-х зараз в тренді

У 2026 році тріумфально повертається стиль "нью-йоркської працівниці": сірий костюм з широкими плечима та прямими лініями. Він має строгий, але водночас легкий вигляд. І ні, це не просто костюм для офісу — це майже протест проти постійної зміни дрібних трендів, спосіб показати, що стиль може бути вічним.

Разом із костюмами на подіуми знову виходять сукні-комбінації та спідниці косого крою. Вони мінімалістичні, але в них є своя родзинка і саме тому вони мають дорогий вигляд, хоч на створення образу витрачаєш мінімум часу.

Ще один золотий стандарт повсякденного стилю — поєднання високих джинсів, білої футболки і тонкого кардигану. Простіше нікуди, але це має бездоганний вигляд.

Денім у 2026 теж переживає своє друге народження. Тепер у моді так званий "канадський смокінг" — коли джинсовий верх і низ поєднуються в одному образі. Мішкуваті джинси залишаються актуальними, але їх доповнюють елегантні аксесуари: тонкі шовкові шарфи замість ременів, маленькі деталі, які роблять весь образ стильним і витонченим.

Шарфи на поясі, масивні прикраси і несподівані кольорові комбінації — усе це повертає дух 90-х у сучасному вигляді. Якщо раніше ми носили пастель або чорне — тепер на подіумах з’являються насичені морська хвиля, фіолетовий, смарагдовий. Яскраво, сміливо і зовсім не банально.

Як оновити свій гардероб

Не треба бігти в секонд-хенди або шукати рідкісні вінтажні речі. Головне — звернути увагу на базові силуети: прямі костюми, сукні-комбінації, високі джинси. Лише додайте до них аксесуари: шарфи, масивні сережки, несподівані кольорові поєднання.

