Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Тренди 90-х на нігтях — стилі манікюру, які варто спробувати

Тренди 90-х на нігтях — стилі манікюру, які варто спробувати

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 21:45
Манікюр 90-х, який повертається в моду — тренди для сучасних жінок
Яскравий манікюр. Фото: freepik

Манікюр 90-х знову актуальний: неони, глибокий френч, стрази, горошок. Але зараз це не пряма копія минулого, а переосмислення. Дизайни манікюру дивують своїми можливостями.

В Glamour розповіли, що саме повернулось і який це вигляд має сьогодні.

Реклама
Читайте також:

Зараз мода повертається до тих часів, бо людям знову хочеться чогось яскравого, веселого, необов'язково серйозного. Після років мінімалізму настала ера максималізму, і манікюр 90-х вписується в це ідеально.

Реклама

Який манікюр з 90-х актуальний зараз

Зі стразами

90-ті — це багато великих страз. Зараз — це маленькі, акуратно розташовані камінці на прозорій або нюдовій основі. Не весь ніготь вкритий стразами, а тільки кілька штук як акцент.

Реклама
Манікюр зі стразами в стилі 90-х повертається
Манікюр зі стразами. Фото з Instagram

Буде мати елегантний вигляд, але зберігатиме відсилку до того часу. Можна зробити один-два нігті зі стразами, решту залишити однотонними. Або розмістити стрази по френчу замість білої смужки.

Неонові нігті

Реклама

Неонові відтінки повернулись. Яскраво-рожевий, салатовий, помаранчевий, жовтий. Вони мають сміливий вигляд.

Неонові відтінки в манікюрі в тренді
Неонові нігті. Фото з Instagram

Але є різниця: у 90-х неони носили на довгих нарощених нігтях. Зараз їх носять на коротких або середніх. Неони роблять влітку, але деякі носять їх і взимку.

Реклама

Дизайн у горошок

Можна зробити маленькі точки на однотонній основі або поверх френча. У 90-х це робили яскравими контрастними кольорами. Зараз частіше використовують класичні поєднання: білі точки на бежевому, чорні на білому, пастельні на нейтральному.

Реклама
Як можна обіграти в манікюрі горошок
Манікюр у горошок. Фото з Instagram

Леопардовий френч

Леопардовий принт був скрізь у 90-х: одяг, аксесуари, нігті. Зараз його використовують делікатніше. Не весь ніготь у леопарда, а тільки френч-смужка або окремі нігті.

Реклама
Леопардовий френч в 90-х був скрізь
Леопардовий френч. Фото з Instagram

Сучасний варіант — невеликі плями у нейтральних відтінках: бежевий, коричневий, чорний. Вийде менш агресивно, ніж яскраво-жовтий леопард з чорними плямами, який носили раніше.

Раніше ми писали про те, який манікюр зробити на початку року за Знаком Зодіаку. Тоді удача буде на вашому боці завжди.

Також ми повідомляли, як зробити досконалий френч, керуючись простими лайфхаками.

мода манікюр 90-ті стиль нігті
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації