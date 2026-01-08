Манікюр 90-х, який повертається в моду — тренди для сучасних жінок

Яскравий манікюр. Фото: freepik

Манікюр 90-х знову актуальний: неони, глибокий френч, стрази, горошок. Але зараз це не пряма копія минулого, а переосмислення. Дизайни манікюру дивують своїми можливостями.

В Glamour розповіли, що саме повернулось і який це вигляд має сьогодні.

Реклама

Читайте також:

Зараз мода повертається до тих часів, бо людям знову хочеться чогось яскравого, веселого, необов'язково серйозного. Після років мінімалізму настала ера максималізму, і манікюр 90-х вписується в це ідеально.

Реклама

Який манікюр з 90-х актуальний зараз

Зі стразами

90-ті — це багато великих страз. Зараз — це маленькі, акуратно розташовані камінці на прозорій або нюдовій основі. Не весь ніготь вкритий стразами, а тільки кілька штук як акцент.

Реклама

Манікюр зі стразами. Фото з Instagram

Буде мати елегантний вигляд, але зберігатиме відсилку до того часу. Можна зробити один-два нігті зі стразами, решту залишити однотонними. Або розмістити стрази по френчу замість білої смужки.

Неонові нігті

Реклама

Неонові відтінки повернулись. Яскраво-рожевий, салатовий, помаранчевий, жовтий. Вони мають сміливий вигляд.

Неонові нігті. Фото з Instagram

Але є різниця: у 90-х неони носили на довгих нарощених нігтях. Зараз їх носять на коротких або середніх. Неони роблять влітку, але деякі носять їх і взимку.

Реклама

Дизайн у горошок

Можна зробити маленькі точки на однотонній основі або поверх френча. У 90-х це робили яскравими контрастними кольорами. Зараз частіше використовують класичні поєднання: білі точки на бежевому, чорні на білому, пастельні на нейтральному.

Реклама

Манікюр у горошок. Фото з Instagram

Леопардовий френч

Леопардовий принт був скрізь у 90-х: одяг, аксесуари, нігті. Зараз його використовують делікатніше. Не весь ніготь у леопарда, а тільки френч-смужка або окремі нігті.

Реклама

Леопардовий френч. Фото з Instagram

Сучасний варіант — невеликі плями у нейтральних відтінках: бежевий, коричневий, чорний. Вийде менш агресивно, ніж яскраво-жовтий леопард з чорними плямами, який носили раніше.

Раніше ми писали про те, який манікюр зробити на початку року за Знаком Зодіаку. Тоді удача буде на вашому боці завжди.

Також ми повідомляли, як зробити досконалий френч, керуючись простими лайфхаками.