Україна
Головна Мода Простий френч вдома — 2 поради для акуратного манікюру

Простий френч вдома — 2 поради для акуратного манікюру

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 19:48
Як зробити бездоганний френч — 2 хитрощі для швидкого результату
Французький манікюр. Фото: freepik

Френч — один із найкапризніших дизайнів у роботі майстра. Проблеми з симметрією, "вусами" і чистотою лінії з'являються навіть при ідеальній архітектурі нігтя, але це можна виправити двома простими прийомами.

Новини.LIVE пояснить, які лайфхаки будуть цікавими для усіх.

Читайте також:

Чому френч такий складний

Навіть при ідеальній формі нігтя френч може мати нерівний вигляд, вимагати кількох поправок і викликати роздратування. Але це перестає бути проблемою, якщо працювати не "на око", а по системі.

Лайфхак 1: силіконовий вкладиш для ідеальних "вусів"

Якщо вас дратує виводити симетричні "вуса" і постійно підчищати лінію — цей спосіб стане порятунком. Суть у тому, що ви створюєте форму френчу не пензликом, а через шаблон. Це повністю прибирає фактор "людського ока".

Ідеальний френч можливий без особливих зусиль
Лаконічний френч. Фото з Instagram

Як робити

Повністю прокрасьте ніготь обраним кольором. Візьміть силіконовий вкладиш і зафіксуйте його на кольорове покриття. Відправте в лампу. Після полімеризації зайва частина покриття легко знімається з форми. Підберіть підхожий гель, викладіть його у форму і зробіть акуратний відбиток. Таким чином ризик асиметрії знижується в рази.

@nogtevoi__centr

Якщо у вас є проблеми з викладкою чи малюванням френча - забудьте! 3 молдами можна створити найкрасивішу лінію посмішки за 5 хвилин! Молди - це силіконові вставки у верхні форми. Молди можна використовувати багаторазово. Очищати молд від залишків матеріалу найкраще скотчем. Не використовуйте спирт для очищення і не допускайте потрапляння УФ-променів.

♬ original sound - 🎶🎧

Лайфхак 2: френч-слайдери без складок

Френч-слайдери — зручний інструмент, але часто вони м'нуться, погано рухаються, дають залами і залишають "кратери". Ключ до успіху — волога гелева підкладка.

@lillyshop_

Найпопулярніші слайди цієї неділі 🔥😍 В наявності чорні, білі, кольорові ❣️ Як Вам такий варіант френчу? #трендовийманікюр#френч#гельлак#верхніформи

♬ оригинальный звук - LillyShop

Як робити

Нанесіть прозорий гель на ніготь. Напівсухим пензликом акуратно вітріть його в поверхню. Не сушіть покриття. Перенесіть слайдер з вологої губки пензликом. Спокійно вирівняйте його, без тиску. Тільки після цього відправляйте в лампу і перекривайте топом.

Як зробити френч, що завжди в моді
Класичний френч. Фото з Instagram

Кому підійдуть ці техніки

Майстрам класичного і сучасного френчу. Тим, хто працює в щільному записі і не має часу на переробки. Спеціалістам, які втомилися від постійних корекцій. Тим, хто хоче робити самостійно френч без напруження і отримувати стабільний результат.

Раніше ми писали про те, які кольори в манікюрі для новорічної ночі будуть невдалим вибором.

Також ми повідомляли, який колір в манікюрі завжди має актуальний і дорогий вигляд.

мода тренди манікюр краса нігті
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
