Як зробити бездоганний френч — 2 хитрощі для швидкого результату

Френч — один із найкапризніших дизайнів у роботі майстра. Проблеми з симметрією, "вусами" і чистотою лінії з'являються навіть при ідеальній архітектурі нігтя, але це можна виправити двома простими прийомами.

Чому френч такий складний

Навіть при ідеальній формі нігтя френч може мати нерівний вигляд, вимагати кількох поправок і викликати роздратування. Але це перестає бути проблемою, якщо працювати не "на око", а по системі.

Лайфхак 1: силіконовий вкладиш для ідеальних "вусів"

Якщо вас дратує виводити симетричні "вуса" і постійно підчищати лінію — цей спосіб стане порятунком. Суть у тому, що ви створюєте форму френчу не пензликом, а через шаблон. Це повністю прибирає фактор "людського ока".

Лаконічний френч. Фото з Instagram

Як робити

Повністю прокрасьте ніготь обраним кольором. Візьміть силіконовий вкладиш і зафіксуйте його на кольорове покриття. Відправте в лампу. Після полімеризації зайва частина покриття легко знімається з форми. Підберіть підхожий гель, викладіть його у форму і зробіть акуратний відбиток. Таким чином ризик асиметрії знижується в рази.

@nogtevoi__centr Якщо у вас є проблеми з викладкою чи малюванням френча - забудьте! 3 молдами можна створити найкрасивішу лінію посмішки за 5 хвилин! Молди - це силіконові вставки у верхні форми. Молди можна використовувати багаторазово. Очищати молд від залишків матеріалу найкраще скотчем. Не використовуйте спирт для очищення і не допускайте потрапляння УФ-променів. ♬ original sound - 🎶🎧

Лайфхак 2: френч-слайдери без складок

Френч-слайдери — зручний інструмент, але часто вони м'нуться, погано рухаються, дають залами і залишають "кратери". Ключ до успіху — волога гелева підкладка.

Як робити

Нанесіть прозорий гель на ніготь. Напівсухим пензликом акуратно вітріть його в поверхню. Не сушіть покриття. Перенесіть слайдер з вологої губки пензликом. Спокійно вирівняйте його, без тиску. Тільки після цього відправляйте в лампу і перекривайте топом.

Класичний френч. Фото з Instagram

Кому підійдуть ці техніки

Майстрам класичного і сучасного френчу. Тим, хто працює в щільному записі і не має часу на переробки. Спеціалістам, які втомилися від постійних корекцій. Тим, хто хоче робити самостійно френч без напруження і отримувати стабільний результат.

