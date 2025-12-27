Найпопулярніший колір манікюру сезону — ефектний хіт

Гарні нігті. Фото: freepik

Коричневий колір на нігтях досі актуальний і більш того, набирає популярності. Пошукові запити chocolate nails виросли на 600%. Розбираємось, що це таке і чому цей тренд набирає популярності в манікюрі.

Про це написало видання Vogue.

Що таке chocolate nails

Це не один відтінок, а ціла гама. Від світлого бежу, який ледь відрізняється від кольору шкіри, до глибокого темного коричневого, майже чорного. Головне, щоб був теплий підтон, або червоний, або золотистий. Холодний коричневий — це вже інша історія, і вона не про цей тренд.

Лаконічні коричневі нігті. Фото з Instagram

А ще він вдалий вигляд має на будь-якій довжині нігтів. Тому як з каштановим волоссям або помадою в стилі 90-х — треба лише підібрати свій відтінок. Світла шкіра — беріть мокко або молочний шоколад. Темна — можна темніше, до горького какао.

Варіанти манікюру, які роблять зараз

Французький манікюр у коричневих тонах замість білого. Має менш офісний, ніж класичний, але все ще стриманий вигляд.

Френч. Фото з Instagram

Комбінація шоколаду і золота підійде, якщо хочеться святкового настрою. Так само як золоті смужки, фольга, дрібні деталі на коричневій базі.

Стильний манікюр з коричневим кольором. Фото з Instagram

Glazed donut ефект, тільки в коричневому. Глянцевий перелив, який ловить світло. Підходить, якщо любите glazed chocolate donut від Hailey Bieber, але хочете щось темніше.

Glazed donut ефект. Фото з Instagram

Або просто виберіть один відтінок з палітри в салоні. Іноді найпростіший варіант — найкращий. Особливо якщо не хочете щотижня ходити на корекцію складного дизайну.

