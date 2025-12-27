Відео
Модний колір нігтів, який має дорогий й актуальний вигляд

Модний колір нігтів, який має дорогий й актуальний вигляд

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 19:52
Найпопулярніший колір манікюру сезону — ефектний хіт
Гарні нігті. Фото: freepik

Коричневий колір на нігтях досі актуальний і більш того, набирає популярності. Пошукові запити chocolate nails виросли на 600%. Розбираємось, що це таке і чому цей тренд набирає популярності в манікюрі.

Про це написало видання Vogue.

Читайте також:

Що таке chocolate nails

Це не один відтінок, а ціла гама. Від світлого бежу, який ледь відрізняється від кольору шкіри, до глибокого темного коричневого, майже чорного. Головне, щоб був теплий підтон, або червоний, або золотистий. Холодний коричневий — це вже інша історія, і вона не про цей тренд.

Коричневий колір у 2025 на піку популярності
Лаконічні коричневі нігті. Фото з Instagram

А ще він вдалий вигляд має на будь-якій довжині нігтів. Тому як з каштановим волоссям або помадою в стилі 90-х — треба лише підібрати свій відтінок. Світла шкіра — беріть мокко або молочний шоколад. Темна — можна темніше, до горького какао.

Варіанти манікюру, які роблять зараз

Французький манікюр у коричневих тонах замість білого. Має менш офісний, ніж класичний, але все ще стриманий вигляд.

Френч може мати різний вигляд
Френч. Фото з Instagram

Комбінація шоколаду і золота підійде, якщо хочеться святкового настрою. Так само як золоті смужки, фольга, дрібні деталі на коричневій базі.

Як додати родзинки в манікюр з коричневим кольором
Стильний манікюр з коричневим кольором. Фото з Instagram

Glazed donut ефект, тільки в коричневому. Глянцевий перелив, який ловить світло. Підходить, якщо любите glazed chocolate donut від Hailey Bieber, але хочете щось темніше.

Манікюр з цим ефектом в тренді
Glazed donut ефект. Фото з Instagram

Або просто виберіть один відтінок з палітри в салоні. Іноді найпростіший варіант — найкращий. Особливо якщо не хочете щотижня ходити на корекцію складного дизайну.

Раніше ми писали про те, які кольори не варто обирати на ці новорічні свята, бо вони можуть мати негативний вплив на ваше життя.

Також ми повідомляли, який манікюр можна сміливо робити цього сезону. Яскраві дизайни, що дарують святковий настрій.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
