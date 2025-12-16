Різдвяний і новорічний nail-дизайн — яскраві приклади

Новорічний манікюр. Фото: freepik

Зимові свята — вдалий час для того, щоб трохи поекспериментувати з манікюром. Можна спробувати тематичні принти або залишитися при класиці, але додати легкі святкові акценти.

Новини.LIVE вирішив поділитися кількома ідеями для тих, хто хоче зробити руки частиною святкового настрою.

Святковий манікюр 2026

Зі сніжинками

Якщо любите стриманий дизайн, обирайте нюдові кольори. Додайте трохи блискіток і намалюйте сніжинки. Одним словом, все що забажаєте. Тоді ваш манікюр отримає той бажаний різдвяний настрій, але буде мати досить стриманий вигляд.

Манікюр зі сніжинками. Фото з Instagram

Манікюр із цукерками

Навіть чорний матовий лак можна оживити невеликими малюнками у вигляді новорічних тростинок. До речі, розташувавши їх дзеркально, на кількох нігтях, ви отримаєте форму серця, що робить дизайн цікавим і незвичайним.

Манікюр з цукерками. Фото з Instagram

Гілочки падуба

Зелені листочки й червоні ягоди падуба часто прикрашають вінки та декор на Різдво. Намалювавши їх на нігтях, ви додасте образу легку зимову нотку, а якщо вірите в символіку, ще й маленький оберіг.

Гілочки падуба на нігтю. Фото з Instagram

Французький манікюр з акцентами

Класичний френч можна залишити базою, але додати святкові деталі: маленький бантик, шапочку Санти або гілку падуба півмісяцем на нігті.

Французький манікюр з сніжинками. Фото з Instagram

Так ви збережете стриманість, але внесете в образ святковий настрій.

