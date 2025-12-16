Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Яскраві ідеї святкового манікюру на Різдво та Новий рік

Яскраві ідеї святкового манікюру на Різдво та Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 19:40
Різдвяний і новорічний nail-дизайн — яскраві приклади
Новорічний манікюр. Фото: freepik

Зимові свята — вдалий час для того, щоб трохи поекспериментувати з манікюром. Можна спробувати тематичні принти або залишитися при класиці, але додати легкі святкові акценти.

Новини.LIVE вирішив поділитися кількома ідеями для тих, хто хоче зробити руки частиною святкового настрою.

Реклама
Читайте також:

Святковий манікюр 2026

Зі сніжинками

Якщо любите стриманий дизайн, обирайте нюдові кольори. Додайте трохи блискіток і намалюйте сніжинки. Одним словом, все що забажаєте. Тоді ваш манікюр отримає той бажаний різдвяний настрій, але буде мати досить стриманий вигляд.

Святковий манікюр зі сніжинкам
Манікюр зі сніжинками. Фото з Instagram

Манікюр із цукерками

Навіть чорний матовий лак можна оживити невеликими малюнками у вигляді новорічних тростинок. До речі, розташувавши їх дзеркально, на кількох нігтях, ви отримаєте форму серця, що робить дизайн цікавим і незвичайним.

Манікюр з цим дизайном ідеальний на свята
Манікюр з цукерками. Фото з Instagram

Гілочки падуба

Зелені листочки й червоні ягоди падуба часто прикрашають вінки та декор на Різдво. Намалювавши їх на нігтях, ви додасте образу легку зимову нотку, а якщо вірите в символіку, ще й маленький оберіг.

Яскраві ідеї святкового манікюру на Різдво та Новий рік - фото 3
Гілочки падуба на нігтю.  Фото з Instagram

Французький манікюр з акцентами

Класичний френч можна залишити базою, але додати святкові деталі: маленький бантик, шапочку Санти або гілку падуба півмісяцем на нігті.

Французький манікюр завжди актуальний
Французький манікюр з сніжинками. Фото з Instagram 

Так ви збережете стриманість, але внесете в образ святковий настрій.

Раніше ми писали про те, який манікюр показала Селена Гомес. До речі, ідеально підійде до новорічних свят.

Також ми повідомляли, в якому кольорі радять робити манікюр цього місяця астрологи. Він точно принесе вам удачу.

свята тренди манікюр краса нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації