Рождественский и новогодний nail-дизайн — яркие примеры

Яркие идеи праздничного маникюра на Рождество и Новый год
Зимние праздники — удачное время для того, чтобы немного поэкспериментировать с маникюром. Можно попробовать тематические принты или остаться при классике, но добавить легкие праздничные акценты.
Новини.LIVE решил поделиться несколькими идеями для тех, кто хочет сделать руки частью праздничного настроения.
Праздничный маникюр 2026
Со снежинками
Если любите сдержанный дизайн, выбирайте нюдовые цвета. Добавьте немного блесток и нарисуйте снежинки. Одним словом, все что пожелаете. Тогда ваш маникюр получит то желанное рождественское настроение, но будет выглядеть достаточно сдержанно.
Маникюр с конфетами
Даже черный матовый лак можно оживить небольшими рисунками в виде новогодних тросточек. Кстати, расположив их зеркально, на нескольких ногтях, вы получите форму сердца, что делает дизайн интересным и необычным.
Веточки падуба
Зеленые листочки и красные ягоды падуба часто украшают венки и декор на Рождество. Нарисовав их на ногтях, вы добавите образу легкую зимнюю нотку, а если верите в символику, еще и маленький оберег.
Французский маникюр с акцентами
Классический френч можно оставить базой, но добавить праздничные детали: маленький бантик, шапочку Санты или ветку падуба полумесяцем на ногте.
Так вы сохраните сдержанность, но внесете в образ праздничное настроение.
