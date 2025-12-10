Видео
Видео

Главная Мода Маникюр для зимних праздников — вариант Селены Гомес в 2025 году

Маникюр для зимних праздников — вариант Селены Гомес в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 19:46
Идея маникюра от Селены Гомес — праздничный вариант на декабрь
Селена Гомес. Фото: Jesse Grant/Variety. Getty Images

Известная американская актриса Селена Гомес снова подкинула идею для праздничного маникюра — на этот раз с намеком на драму, любовь и немного рождественской магии. Ее новый nail-арт стал маленькой историей на каждом ногте. А еще работой, в которой легко узнать руку Тома Бачика.

О чем говорится в материале Vogue.

Читайте также:

Селена давно превратила свои маникюры в отдельный вид самовыражения. Она может появиться с "тостовыми" оттенками или едва заметным нюдом, а в следующий раз с идеей, которую кратко не объяснишь. В этом и весь ее стиль: не привязываться к правилам и ставить на то, что откликается именно в этот момент.

В этот раз звезда сделала шаг в сторону драматической романтики и примерила маникюр, вдохновленный "Ромео и Джульеттой". И хоть обычно она тяготеет к сдержанным решениям, здесь Бачик позволил себе максимум деталей, блеска и символов.

Рождественский маникюр 2025

Каждый ноготь — отдельная миниатюра.

  1. На большом пальце — густой красный лак и золотой крест, украшенный кристаллами.
  2. На указательном — белая база и геометрическая звезда с изумрудной серединой.
  3. Средний палец получил теплый розово-румяный оттенок и золотое "Священное Сердце" с рубином.
  4. Безымянный Бачик оставил почти "голым", но расставил на нем жемчужины и цветные камни.
  5. Мизинец как отдельная история: насыщенный пурпурно-розовый тон, который добавляет всей композиции глубины.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но самой трогательной деталью стал не блеск, а символика. Мастер использовал два камня — рубин и аквамарин. Рубин связывают с внутренней стойкостью и творческой энергией, что в стиле Селены. Аквамарин, который соответствует знаку Бенни Бланко, ассоциируется со спокойствием и крепким характером. Вместе они оживляют маникюр очень личным способом, превращая его в жест-посвящение двум людям, которые наконец-то решились на новый этап в отношениях.

Как повторить маникюр в стиле Гомес

Выбирайте плотные праздничные оттенки — красный, глубокий розовый, белый. Добавьте одну-две объемные детали: небольшой крест, сердечко или звезду, но так, чтобы они не "заглушили" основной цвет. На одном ногте можно оставить чистую базу и расставить небольшие жемчужинки, чтобы сделать его особенным.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
