Маникюр на удачу — декабрьский цвет, притягивающий достаток

Интересный дизайн маникюра. Фото: freepik

Астрологи убеждены, что каждый месяц имеет свой особый цвет. В декабре 2025-го таким цветом становится глубокий зелен ый оттенок, который сочетает спокойствие, движение и ощущение внутренней силы. Он проявляется даже в мелочах — например, в маникюре, который работает как маленький талисман.

В этой теме детальнее решило разобраться издание "РБК-Україна".

Какой цвет приносит удачу в декабре

Идея "цвета везения" существует давно: люди используют его в моменты, когда хотят больше уверенности, ясности или поддержки в важных решениях. По мнению астрологов, в декабре энергия луны больше всего резонирует с оттенком, который напоминает морскую глубину — смесь зеленого, синего и бирюзового. Он как бы объединяет стихии, отвечающие за движение денег, интуицию и способность привлекать нужных людей.

Идеи для денежного маникюра

Матовый "Deep Sea"

Глубокий матовый морской оттенок напоминает бархат при слабом свете. Он создает ощущение собранности и внутреннего спокойствия. Один золотистый акцент на безымянном пальце добавляет символического "заряда" на финансовые дела.

Матовый маникюр в зеленом цвете. Фото из Instagram

Глянцевый зеленый

Глянец делает насыщенный зеленый оттенок живым — в свете он переходит от темного изумруда к мягкому травяному тону. Такой маникюр удачно смотрится на формах, где цвет может "раскрыться" полностью. Нейл-мастера часто советуют добавлять тонкую серебристую линию возле кутикулы: она почти незаметна, но создает деликатный акцент, похожий на маленькое украшение, которое видно лишь тем, кто смотрит внимательнее. Еще как вариант добавить немножко деталей в золотистом цвете, той же фольги.

Маникюр с золотом. Фото из Instagram

Серебряные блики

Серебро в декабре символизирует ледяную воду и интуицию — элемент, который помогает правильно считывать ситуации.

Короткие ногти в трендовом оттенке. Фото из Instagram

На коротких ногтях хорошо работают еще минималистичные элементы: крошечные точки, весьма тонкие линии, небольшие геометрические штрихи.

