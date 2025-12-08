Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Денежный маникюр на декабрь — цвет, притягивающий удачу

Денежный маникюр на декабрь — цвет, притягивающий удачу

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 19:46
Маникюр на удачу — декабрьский цвет, притягивающий достаток
Интересный дизайн маникюра. Фото: freepik

Астрологи убеждены, что каждый месяц имеет свой особый цвет. В декабре 2025-го таким цветом становится глубокий зеленый оттенок, который сочетает спокойствие, движение и ощущение внутренней силы. Он проявляется даже в мелочах — например, в маникюре, который работает как маленький талисман.

В этой теме детальнее решило разобраться издание "РБК-Україна".

Реклама
Читайте также:

Какой цвет приносит удачу в декабре

Идея "цвета везения" существует давно: люди используют его в моменты, когда хотят больше уверенности, ясности или поддержки в важных решениях. По мнению астрологов, в декабре энергия луны больше всего резонирует с оттенком, который напоминает морскую глубину — смесь зеленого, синего и бирюзового. Он как бы объединяет стихии, отвечающие за движение денег, интуицию и способность привлекать нужных людей.

Идеи для денежного маникюра

Матовый "Deep Sea"

Глубокий матовый морской оттенок напоминает бархат при слабом свете. Он создает ощущение собранности и внутреннего спокойствия. Один золотистый акцент на безымянном пальце добавляет символического "заряда" на финансовые дела.

Зелений відтінок завжди мав особливий вигляд
Матовый маникюр в зеленом цвете. Фото из Instagram

Глянцевый зеленый

Глянец делает насыщенный зеленый оттенок живым — в свете он переходит от темного изумруда к мягкому травяному тону. Такой маникюр удачно смотрится на формах, где цвет может "раскрыться" полностью. Нейл-мастера часто советуют добавлять тонкую серебристую линию возле кутикулы: она почти незаметна, но создает деликатный акцент, похожий на маленькое украшение, которое видно лишь тем, кто смотрит внимательнее. Еще как вариант добавить немножко деталей в золотистом цвете, той же фольги.

Глянцевий манікюр з оригінальним декором
Маникюр с золотом. Фото из Instagram

Серебряные блики

Серебро в декабре символизирует ледяную воду и интуицию — элемент, который помогает правильно считывать ситуации.

Срібні відблиски в манікюрі на грудень
Короткие ногти в трендовом оттенке. Фото из Instagram

На коротких ногтях хорошо работают еще минималистичные элементы: крошечные точки, весьма тонкие линии, небольшие геометрические штрихи.

Ранее мы писали о том, какая новая техника в маникюре набирает популярность.

Также мы сообщали, какой классический маникюр показала Деми Мур своим фанатам.

деньги маникюр интересные факты удача ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации