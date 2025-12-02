Видео
Главная Мода Новая техника маникюра, укрепляющая ногти лучше геля

Новая техника маникюра, укрепляющая ногти лучше геля

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 19:48
Чем заменить гель-лак в маникюре — что лучше всего защищает и укрепляет ногти
Девушке делают маникюр. Фото: freepik

Самый здоровый маникюр — тот, который подчеркивает естественную красоту ногтей, а не маскирует их под слоями покрытия. В Navy делают ставку на natural-маникюр. Никакого геля, никакого лака — только мягкие абразивы, которые постепенно полируют ноготь до естественного блеска. Как будто вы просто возвращаете ногтям тот вид, который у них был от природы, но лучше.

Об этом сообщает Vogue.

Читайте также:

По этому поводу высказалась Ребекка Кроуфорс, основательница Navy Professional. Она объяснила, что на самом деле секрет ухоженных рук очень прост: аккуратность, точность и деликатный подход.

Почему натуральный маникюр полезен

Кроме эстетики, такая техника еще и усиливает кровообращение в ногтевом ложе. Это стимулирует рост и делает пластину более плотной. Ребекка отметила, что результат зависит от увлажнения. Хорошая сыворотка или бальзам для кутикулы — это не мелочь, а база. Именно кутикула удерживает влагу и защищает ноготь.

Не забувайте дбати про кутикули
Красивые и ухоженные ногти. Фото из Instagram

Главное, чтобы маникюр был нанесен и снят правильно. Без срывов, без спешки и без излишней агрессии.

Вредно ли делать маникюр постоянно

Большинство проблем возникает не из-за самого маникюра, а из-за чрезмерного спиливания или неправильного снятия. Если техника мягкая, ногти, наоборот, становятся крепче, а микроциркуляция улучшается.

Какие инструменты выбрать

Ребекка всегда повторяет, что давление, инструмент и продукт имеют значение. Мягкие пилочки разной зернистости, сыворотка для кутикулы и ежедневный легкий массаж — этого достаточно, чтобы ногти оставались гибкими и не ломались. Это маленькая привычка, которая со временем дает ощутимый результат.

Гарний і модний манікюр можна зробити і вдома
Естественный маникюр. Фото из Instagram

Нужны ли перерывы между покрытием гель-лаком

Миф о том, что ногтям нужно "дышать", давно стоит отправить в архив. Ногти получают все необходимое из кровотока, а не из воздуха. Перерыв действительно нужен только после геля или наращивания — не как "отдых", а как восстановление влажности и баланса. В этот период стоит сделать акцент на уходе: увлажнение утром и вечером, мягкая полировка мелкими абразивами, немного массажа. Это работает гораздо лучше, чем просто "ходить без маникюра".

Ранее мы писали о том, что любимый цвет в маникюре может рассказать все о вашем характере.

Также мы сообщали, какой маникюр показала Деми Мур. Он давно уже стал классикой.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
