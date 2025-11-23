Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Любимый цвет маникюра подскажет, какой у вас характер

Любимый цвет маникюра подскажет, какой у вас характер

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 19:19
обновлено: 19:53
Цвет лака, который выдает ваш характер — проверьте себя
Белые ногти. Фото: freepik

Маникюр давно перестал быть просто "цветом для ногтей". Он работает как элемент образа — иногда даже сильнее украшений или макияжа. Поэтому многие женщины подходят к выбору оттенка в маникюре с почти ритуальным вниманием: мысль о форме, длине, дизайне и даже настроение в этот день имеет значение.

Новини.LIVE решил напомнить о том, что наши бьюти-привычки могут подсказывать, что у нас на уме и в сердце.

Реклама
Читайте также:

Действительно ли маникюр говорит о характере

Есть такое мнение в психологии, что внешность — это способ выразить себя. Поэтому то, как мы красим ногти, часто связывают с внутренними установками и чертами характера. Для того, чтобы проследить закономерности, психологи даже сравнивали, как выбранный цвет лака соотносится с поведением и стилем жизни человека. Частично такие выводы опираются на идеи Макса Люшера — того самого, который доказал, что цвета, которые мы интуитивно выбираем, могут подсказать наше эмоциональное состояние, желания или даже скрытые переживания.

Юнг в свое время говорил, что руки и жесты — это наш способ взаимодействия с миром. Поэтому логично, что маникюр также может быть языком, на котором мы "говорим" наружу то, о чем не всегда можем сказать вслух.

Что означают оттенки лака — простые объяснения

Красный

Красный маникюр много лет остается классикой. Его выбирают женщины, которые уверенно чувствуют себя в своей коже. Они не боятся быть заметными, но это не значит, что они властные или жесткие. Наоборот — за смелой подачей часто стоит способность к компромиссам и нежная сторона, которую просто не демонстрируют сразу.

Черный

Черный лак — это не про подростковую драму, как некоторые думают. Его часто выбирают творческие люди или те, кто привык действовать по собственным правилам. Если вам нравятся темные оттенки, это может означать, что вы доверяете своим идеям и умеете вести за собой других.

Чорний колір манікюру для творчих людей, що треба
Черные ногти. Фото из Instagram

Белый

Белый, молочный или перламутровый лак обычно нравится людям прямым и искренним. Они не терпят лишних игр и любят, когда все просто. У таких людей обычно спокойный, уравновешенный характер, а в компаниях они часто те, к кому идут за советом.

Синий

Синий маникюр часто выбирают те, кто умеет держать слово, любит порядок и не тратит время на пустые разговоры. Им важно, чтобы рядом были люди, которым можно доверять. Это также об аналитике и уравновешенности. Синий оттенок как бы подчеркивает это с первого взгляда.

Cині нігті закохуються з першого погляду
Маникюр в синем цвете. Фото из Instagram

Пастель

Нюдовые оттенки любят люди мягкие, легкие на подъем, умеющие создавать вокруг себя комфорт. У них сильная потребность в гармонии и уюте, а романтичность — это скорее их природное состояние, чем поза. Таким людям важно, чтобы в жизни было место для нежности.

Ранее мы писали о том, как восстановить состояние ногтей после длительного нанесения гель-лака.

Также мы сообщали, в каких дизайнах маникюра именно черный цвет будет выглядеть незабываемо.

мода маникюр характер интересные факты стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации