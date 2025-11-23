Відео
Дата публікації: 23 листопада 2025 19:19
Оновлено: 19:53
Колір лаку, який видає ваш характер — перевірте себе
Білі нігті. Фото: freepik

Манікюр давно перестав бути просто "кольором для нігтів". Він працює як елемент образу — інколи навіть сильніший за прикраси чи макіяж. Тому багато жінок підходять до вибору відтінку в манікюрі з майже ритуальною увагою: думка про форму, довжину, дизайн і навіть настрій в цей день має значення.

Новини.LIVE вирішив нагадати про те, що наші б’юті-звички можуть підказувати, що у нас на думці та в серці.

Читайте також:

Чи справді манікюр говорить про характер

Є така думка в психології, що зовнішність — це спосіб виразити себе. Тому те, як ми фарбуємо нігті, часто пов’язують із внутрішніми установками та рисами характеру. Для того, щоб простежити закономірності, психологи навіть порівнювали, як вибраний колір лаку співвідноситься з поведінкою та стилем життя людини. Частково такі висновки опираються на ідеї Макса Люшера — того самого, що довів, що кольори, які ми інтуїтивно обираємо, можуть підказати наш емоційний стан, бажання або навіть приховані переживання.

Юнг у свій час говорив, що руки та жести — це наш спосіб взаємодії зі світом. Тож логічно, що манікюр також може бути мовою, якою ми "говоримо" назовні те, про що не завжди можемо сказати вголос.

Що означають відтінки лаку — прості пояснення

Червоний

Червоний манікюр багато років залишається класикою. Його обирають жінки, які впевнено почуваються у своїй шкірі. Вони не бояться бути помітними, але це не означає, що вони владні або жорсткі. Навпаки — за сміливою подачею часто стоїть здатність до компромісів і ніжна сторона, яку просто не демонструють одразу.

Чорний

Чорний лак — це не про підліткову драму, як дехто думає. Його часто обирають творчі люди або ті, хто звик діяти за власними правилами. Якщо вам подобаються темні відтінки, це може означати, що ви довіряєте своїм ідеям і вмієте вести за собою інших.

Чорний колір манікюру для творчих людей, що треба
Чорні нігті. Фото з Instagram

Білий

Білий, молочний або перламутровий лак зазвичай подобається людям прямим і щирим. Вони не терплять зайвих ігор і люблять, коли все просто. У таких людей зазвичай спокійний, урівноважений характер, а в компаніях вони часто ті, до кого йдуть за порадою.

Синій

Синій манікюр часто обирають ті, хто вміє тримати слово, любить порядок і не витрачає час на пусті розмови. Їм важливо, щоб поруч були люди, яким можна довіряти. Це також про аналітику та врівноваженість. Синій відтінок ніби підкреслює це з першого погляду.

Cині нігті закохуються з першого погляду
Манікюр в синьому кольорі. Фото з Instagram

Пастель

Нюдові відтінки люблять люди м’які, легкі на підйом, які вміють створювати навколо себе комфорт. У них сильна потреба в гармонії і затишку, а романтичність — це скоріше їхній природний стан, ніж поза. Таким людям важливо, щоб у житті було місце для ніжності.

Раніше ми писали про те, як відновити стан нігтів після тривалого нанесення гель-лаку.

Також ми повідомляли, в яких дизайнах манікюру саме чорний колір буде мати незабутній вигляд.

мода манікюр характер цікаві факти стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
