Ідеї чорного манікюру — як зробити неповторний дизайн

Чорний манікюр. Фото: Instagram

Чорний манікюр — це справжня осіння класика. Однак, якщо однотонні варіанти вже набридли й хочеться чогось цікавішого, можна зробити різні дизайни з таким кольором. Вони легко впишуться у повсякденні й елегантні образи.

Ідеї дизайну манікюру в чорному кольорі

Матові чорні нігті

Просто й ефектно — матовий чорний манікюр стане безпрограшним варіантом. Особливо красивий вигляд такий дизайн буде мати на коротких квадратних нігтях. При цьому можна зробити як однотонний колір, так й додати інші відтінки. Наприклад, чорний чудово поєднується із золотим, білим, рожевим чи бежевим.

Матовий чорний манікюр з дизайном. Фото: Instagram

Матовий манікюр з хвилястими лініями. Фото: Instagram

Красивий матовий чорний манікюр. Фото: Instagram

Чорний з анімалістичними принтами

Цієї осені анімалістичні принти просто на піку популярності. Чорний можна легко поєднати із леопардовим узором. Вони матимуть дорогий та елегантний вигляд та відповідатимуть останнім трендам. Крім того, коров'ячий чи смугастий зебровий принт також вдало поєднаються з темним кольором.

Чорний манікюр з анімалістичним дизайном. Фото: Instagram

Чорний манікюр з принтом зебри. Фото: Instagram

Манікюр з анімалістичним принтом. Фото: Instagram

Чорний французький манікюр

Такий дизайн стане стильною альтернативою класичному білому манікюру. Цієї осені чорний френч буде на піку популярності. Його можна ще й поєднати з іншими кольорами, аби додати сміливого акценту. Особливо стильний вигляд такий дизайн буде мати на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Матовий чорний французький манікюр. Фото: Instagram

Чорний французький манікюр. Фото: Instagram

Стильний чорний манікюр. Фото: Instagram

Чорний манікюр може стати як базою на кожен день, так й ідеальним доповненням до елегантного вечірнього образу. Восени цей відтінок стає по-особливому глибоким та насиченим. Він легко поєднується фактично з будь-чим та стане найбільш універсальним вибором модниць.

