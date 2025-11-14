Відео
Як зробити чорний манікюр цікавішим — кращі дизайни

Як зробити чорний манікюр цікавішим — кращі дизайни

Дата публікації: 14 листопада 2025 19:41
Оновлено: 20:32
Ідеї чорного манікюру — як зробити неповторний дизайн
Чорний манікюр. Фото: Instagram

Чорний манікюр — це справжня осіння класика. Однак, якщо однотонні варіанти вже набридли й хочеться чогось цікавішого, можна зробити різні дизайни з таким кольором. Вони легко впишуться у повсякденні й елегантні образи.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Ідеї дизайну манікюру в чорному кольорі

Матові чорні нігті

Просто й ефектно — матовий чорний манікюр стане безпрограшним варіантом. Особливо красивий вигляд такий дизайн буде мати на коротких квадратних нігтях. При цьому можна зробити як однотонний колір, так й додати інші відтінки. Наприклад, чорний чудово поєднується із золотим, білим, рожевим чи бежевим.

Ідеї чорного манікюру на осінь
Матовий чорний манікюр з дизайном. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Матовий манікюр з хвилястими лініями. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Красивий матовий чорний манікюр. Фото: Instagram

Чорний з анімалістичними принтами

Цієї осені анімалістичні принти просто на піку популярності. Чорний можна легко поєднати із леопардовим узором. Вони матимуть дорогий та елегантний вигляд та відповідатимуть останнім трендам. Крім того, коров'ячий чи смугастий зебровий принт також вдало поєднаються з темним кольором.

Ідеї чорного манікюру на осінь
Чорний манікюр з анімалістичним дизайном. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Чорний манікюр з принтом зебри. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Манікюр з анімалістичним принтом. Фото: Instagram

Чорний французький манікюр

Такий дизайн стане стильною альтернативою класичному білому манікюру. Цієї осені чорний френч буде на піку популярності. Його можна ще й поєднати з іншими кольорами, аби додати сміливого акценту. Особливо стильний вигляд такий дизайн буде мати на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Ідеї чорного манікюру на осінь
Матовий чорний французький манікюр. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Чорний французький манікюр. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Стильний чорний манікюр. Фото: Instagram

Чорний манікюр може стати як базою на кожен день, так й ідеальним доповненням до елегантного вечірнього образу. Восени цей відтінок стає по-особливому глибоким та насиченим. Він легко поєднується фактично з будь-чим та стане найбільш універсальним вибором модниць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр буде трендовим у жовтні. Ці кольори додадуть впевненості в собі.

Також ми розповідали про те, який відтінок цієї осені став найпопулярнішим. Він відмінно замінив чорний.

манікюр Дизайн краса стиль нігті
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
