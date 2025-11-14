Видео
Главная Мода Как сделать черный маникюр более интересным — лучшие дизайны

Как сделать черный маникюр более интересным — лучшие дизайны

Дата публикации 14 ноября 2025 19:41
обновлено: 20:32
Идеи черного маникюра — как сделать неповторимый дизайн
Черный маникюр. Фото: Instagram

Черный маникюр — это настоящая осенняя классика. Однако, если однотонные варианты уже надоели и хочется чего-то более интересного, можно сделать различные дизайны с таким цветом. Они легко впишутся в повседневные и элегантные образы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Идеи дизайна маникюра в черном цвете

Матовые черные ногти

Просто и эффектно — матовый черный маникюр станет беспроигрышным вариантом. Особенно красиво такой дизайн будет смотреться на коротких квадратных ногтях. При этом можно сделать как однотонный цвет, так и добавить другие оттенки. Например, черный прекрасно сочетается с золотым, белым, розовым или бежевым.

Ідеї чорного манікюру на осінь
Матовый черный маникюр с дизайном. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Матовый маникюр с волнистыми линиями. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Красивый матовый черный маникюр. Фото: Instagram

Черный с анималистическими принтами

Этой осенью анималистические принты просто на пике популярности. Черный можно легко совместить с леопардовым узором. Они будут иметь дорогой и элегантный вид и будут соответствовать последним трендам. Кроме того, коровий или полосатый зебровый принт также удачно сочетаются с темным цветом.

Ідеї чорного манікюру на осінь
Черный маникюр с анималистическим дизайном. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Черный маникюр с принтом зебры. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Маникюр с анималистическим принтом. Фото: Instagram

Черный французский маникюр

Такой дизайн станет стильной альтернативой классическому белому маникюру. Этой осенью черный френч будет на пике популярности. Его можно еще и совместить с другими цветами, чтобы добавить смелого акцента. Особенно стильно такой дизайн будет смотреться на длинных ногтях миндалевидной формы.

Ідеї чорного манікюру на осінь
Матовый черный французский маникюр. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Черный французский маникюр. Фото: Instagram
Ідеї чорного манікюру на осінь
Стильный черный маникюр. Фото: Instagram

Черный маникюр может стать как базой на каждый день, так и идеальным дополнением к элегантному вечернему образу. Осенью этот оттенок становится по-особенному глубоким и насыщенным. Он легко сочетается практически с чем угодно и станет наиболее универсальным выбором модниц.

Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр будет трендовым в октябре. Эти цвета придадут уверенности в себе.

Также мы рассказывали о том, какой оттенок этой осенью стал самым популярным. Он отлично заменил черный.

маникюр Дизайн красота стиль ногти
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
