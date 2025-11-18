З яким принтом манікюр в моді цього сезону — фото, що варто зберегти

Манікюр. Фото: freepik

Останні місяці "черепаховий" манікюр став улюбленцем тих, хто хоче чогось спокійного, але оригінального. Якщо коричневий лак здається занадто буденним, цей дизайн працює зовсім інакше — він додає образу характеру.

Новини.LIVE розповість про цей трендовий манікюр більше.

"Черепаховий" манікюр в тренді

Його історія почалася не в салонах, а в моді на аксесуари. Спершу черепаховий принт з’явився на сонцезахисних окулярах, потім на сережках, гребінцях, шпильках. І коли ця текстура стала знайомою й впізнаваною, вона плавно перейшла на нігті.

У цьому дизайні подобається одне — жодної однаковості. Кожен ніготь має свій настрій: десь пляма м’якша, десь тіні темніші, а інколи малюнок ледь помітний, як відблиск на склі. Ця неконтрольована "природність" і робить манікюр особливим.

Основою слугують теплі коричневі, гіркі шоколадні та майже чорні відтінки. Майстри часто додають охру, трохи золота або легкі напівпрозорі шари, щоб манікюр мав глибший вигляд. Часто роблять і комбіновані варіанти: наприклад, лише половина нігтя з принтом, а інша у спокійному нюді.

Черепаховий френч — окрема історія. Він ніби знайомий, але водночас зовсім інший: замість білої лінії — тепла "черепашка", яка додає рукам делікатної графічності. І головне, що пасує практично до всього: від светра й джинсів до вечірньої сукні.

Для сміливіших є мікси. Черепаху поєднують із принтами рептилій у глибоких зелених чи болотяних тонах. Такий манікюр виходить виразний, сучасний, але без перебору — як добре підібраний аксесуар, що "тримає" весь образ. У підсумку це той випадок, коли прості кольори створюють щось живе й індивідуальне.

