Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найактуальніший манікюр сезону — сучасний приклад

Найактуальніший манікюр сезону — сучасний приклад

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:22
Оновлено: 10:36
З яким принтом манікюр в моді цього сезону — фото, що варто зберегти
Манікюр. Фото: freepik

Останні місяці "черепаховий" манікюр став улюбленцем тих, хто хоче чогось спокійного, але оригінального. Якщо коричневий лак здається занадто буденним, цей дизайн працює зовсім інакше — він додає образу характеру.

Новини.LIVE розповість про цей трендовий манікюр більше.

Реклама
Читайте також:

"Черепаховий" манікюр в тренді

Його історія почалася не в салонах, а в моді на аксесуари. Спершу черепаховий принт з’явився на сонцезахисних окулярах, потім на сережках, гребінцях, шпильках. І коли ця текстура стала знайомою й впізнаваною, вона плавно перейшла на нігті.

Черепаховий принт у манікюрі
Манікюр з оригінальним принтом. Фото з Instagram

У цьому дизайні подобається одне — жодної однаковості. Кожен ніготь має свій настрій: десь пляма м’якша, десь тіні темніші, а інколи малюнок ледь помітний, як відблиск на склі. Ця неконтрольована "природність" і робить манікюр особливим.

Основою слугують теплі коричневі, гіркі шоколадні та майже чорні відтінки. Майстри часто додають охру, трохи золота або легкі напівпрозорі шари, щоб манікюр мав глибший вигляд. Часто роблять і комбіновані варіанти: наприклад, лише половина нігтя з принтом, а інша у спокійному нюді.

Манікюр з цим принтом можна зроби по-різному
Манікюр з "черепаховим" принтом. Фото з Instagram 

Черепаховий френч — окрема історія. Він ніби знайомий, але водночас зовсім інший: замість білої лінії — тепла "черепашка", яка додає рукам делікатної графічності. І головне, що пасує практично до всього: від светра й джинсів до вечірньої сукні.

Для сміливіших є мікси. Черепаху поєднують із принтами рептилій у глибоких зелених чи болотяних тонах. Такий манікюр виходить виразний, сучасний, але без перебору — як добре підібраний аксесуар, що "тримає" весь образ. У підсумку це той випадок, коли прості кольори створюють щось живе й індивідуальне.

Раніше ми писали про те, в яких дизайнах манікюр можна зробити в чорному кольорі. 

Також ми повідомляли, який манікюр носили в 90-х. До речі, зараз він теж актуальний.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації