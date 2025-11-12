Манікюр у стилі 90-х знову дуже популярний — цікаві ідеї

Неонові нігті. Фото: freepik

Є десятиліття, до яких мода повертається з особливим трепетом. І 90-ті — саме такі. Це був час, коли блиск, свобода й самовираження панували без правил. Коли на вулицях з’являлись дівчата у джинсових тотал-луках, з темними губами, блиском на повіках і яскравими нігтями. І так, через тридцять років ця естетика знову на піку популярності.

Манікюр 90-х був не просто елементом образу — це був спосіб заявити про себе. Під впливом поп-дів, гранжу та супермоделей з обкладинок він став сміливим, навіть трохи зухвалим. Довгі нарощені нігті, кислотні кольори, блиск і малюнки у вигляді зірочок чи смайлів — це було справжнє мистецтво протесту.

Сьогодні ми не копіюємо той стиль буквально, а робимо його більш сучасним. Формули стали чіткішими, відтінки — стриманішими, а деталі витонченими.

Сучасні дизайни манікюру в стилі 90-х

Неонові нігті

Неон повернувся, щоб знову додати драйву. Якщо хочеться енергії, експериментуйте із салатовим, рожевим або лимонним — короткі нігті у таких відтінках мають стильний й зухвалий.

Яскраві нігті. Фото з Instagram

Френч у стилі 90-х

Глибокий френч — легенда 90-х. Білий, чорний або кольоровий, він створює чистий, лаконічний вигляд і додає впевненості.

Френч у стилі 90-х. Фото з Instagram

Дизайн у горошок

Грайливість, яку колись обожнювали Spice Girls, знову в моді. Маленькі цятки поверх френча мають легкий, невимушений й трохи ностальгійний вигляд.

Манікюр в горошок. Фото з Instagram

Леопардовий френч

Колись символ дикості, а сьогодні вже витончена деталь. Невеликі плями у теплих відтінках карамелі чи бежу замість гучного принта роблять дизайн вишуканим.

Леопардовий френч. Фото з Instagram

90-ті повертаються не для того, щоб повторювати минуле, а щоб нагадати, що завжди потрібно мати сміливість бути собою.

