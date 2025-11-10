Стильна альтернатива нюду — найефектніший манікюр осені-2025

Нова версія класики — трендовий манікюр замість нюду
Цієї осені в манікюрі з’явився новий фаворит — Blood Moon nails, або "Криваво-Місячні нігті". Відтінок, у якому зустрілися бордо й гіркий шоколад, має глибокий, насичений і трохи загадковий вигляд. Це не яскравий червоний, не темний винний, а щось між — колір, у якому є і сила, і спокій.
Про це пише Vogue.
Новий тренд у манікюрі
Blood Moon nails — це манікюр з блиском, у якому відображається саме явище "кривавого місяця". Коли Земля кидає тінь на Місяць, він набуває червоно-мідного сяйва — саме цей ефект і передає колір на нігтях.
Селена Гомес з’явилася з таким манікюром на жіночому саміті у Вашингтоні, і з того моменту вся б’юті-спільнота заговорила про нього. Її майстер Том Бачік назвав цей відтінок Blood Moon Mani, влучніше і не скажеш. Колір схожий на темне вино з відтінком дерева махаґоні, розкішний, але стриманий.
Чому всі хочуть саме його
У цьому манікюрі є щось магнетичне. Він не вимагає додаткового декору чи блискіток — глибокий блиск лаку вже робить усе сам. До того ж він пасує і до класичного пальта, і до шкіряної куртки. Це той випадок, коли колір працює на настрій — спокійний, впевнений, трохи загадковий.
Як повторити образ
Том Бачік створив Blood Moon nails за допомогою лаку Apres Nails у однойменному відтінку, завершивши роботу глянцевим топом власного бренду. Для домашньої версії підійдуть:
- Manucurist Green у відтінку Hollyhock — насичене бордо з м’яким теплом;
- Dior Vernis 047 Nuit 1947 — класика з характером;
- OPI Top Coat для дзеркального фінішу.
Версія з ефектом "аури"
TikTok уже підхопив хвилю: новий варіант Blood Moon nails має легке сяйво в центрі, немов світло, що виходить ізсередини.
Щоб повторити, достатньо губки:
- Змочіть її у воді.
- Додайте пляму червоного лаку по центру.
- Обведіть чорним і злегка притисніть до нігтя.
- Закріпіть глянцевим топом.
@lightslacquer
blood moon aura nails 🩸🌑 products used: cara mia, tuxedo mask and totally gelly. #fallnails #bloodmoon #nailinspo #auranails #diynails♬ original sound - bizzarespookystories
Результат — нігті мають неочікуваний вигляд: глибокі, живі, трохи космічні.
У Instagram теж можна знайти десятки варіацій — від глянцевих до сатинових, із відтінком сливи, кави чи червоного дерева.
Але суть одна і полягає вона в тому, що цей манікюр нагадує, що навіть мінімалізм може мати свій колір — теплий, глибокий і дуже осінній.
