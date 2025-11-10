Стильна альтернатива нюду — найефектніший манікюр осені-2025

Манікюр з червоним кольором. Фото: freepik

Цієї осені в манікюрі з’явився новий фаворит — Blood Moon nails, або "Криваво-Місячні нігті". Відтінок, у якому зустрілися бордо й гіркий шоколад, має глибокий, насичений і трохи загадковий вигляд. Це не яскравий червоний, не темний винний, а щось між — колір, у якому є і сила, і спокій.

Про це пише Vogue.

Новий тренд у манікюрі

Blood Moon nails — це манікюр з блиском, у якому відображається саме явище "кривавого місяця". Коли Земля кидає тінь на Місяць, він набуває червоно-мідного сяйва — саме цей ефект і передає колір на нігтях.

Селена Гомес з’явилася з таким манікюром на жіночому саміті у Вашингтоні, і з того моменту вся б’юті-спільнота заговорила про нього. Її майстер Том Бачік назвав цей відтінок Blood Moon Mani, влучніше і не скажеш. Колір схожий на темне вино з відтінком дерева махаґоні, розкішний, але стриманий.

Чому всі хочуть саме його

У цьому манікюрі є щось магнетичне. Він не вимагає додаткового декору чи блискіток — глибокий блиск лаку вже робить усе сам. До того ж він пасує і до класичного пальта, і до шкіряної куртки. Це той випадок, коли колір працює на настрій — спокійний, впевнений, трохи загадковий.

Як повторити образ

Том Бачік створив Blood Moon nails за допомогою лаку Apres Nails у однойменному відтінку, завершивши роботу глянцевим топом власного бренду. Для домашньої версії підійдуть:

Manucurist Green у відтінку Hollyhock — насичене бордо з м’яким теплом;

— насичене бордо з м’яким теплом; Dior Vernis 047 Nuit 1947 — класика з характером;

OPI Top Coat для дзеркального фінішу.

Версія з ефектом "аури"

TikTok уже підхопив хвилю: новий варіант Blood Moon nails має легке сяйво в центрі, немов світло, що виходить ізсередини.

Щоб повторити, достатньо губки:

Змочіть її у воді. Додайте пляму червоного лаку по центру. Обведіть чорним і злегка притисніть до нігтя. Закріпіть глянцевим топом.

Результат — нігті мають неочікуваний вигляд: глибокі, живі, трохи космічні.

У Instagram теж можна знайти десятки варіацій — від глянцевих до сатинових, із відтінком сливи, кави чи червоного дерева.

Але суть одна і полягає вона в тому, що цей манікюр нагадує, що навіть мінімалізм може мати свій колір — теплий, глибокий і дуже осінній.

