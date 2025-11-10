Стильная альтернатива нюду — самый эффектный маникюр осени-2025

Новая версия классики — трендовый маникюр вместо нюда
Этой осенью в маникюре появился новый фаворит — Blood Moon nails, или "Кроваво-Лунные ногти". Оттенок, в котором встретились бордо и горький шоколад, выглядит глубоким, насыщенным и немного загадочным. Это не яркий красный, не темный винный, а нечто среднее — цвет, в котором есть и сила, и спокойствие.
Новый тренд в маникюре
Blood Moon nails — это маникюр с блеском, в котором отражается само явление "кровавой луны". Когда Земля бросает тень на Луну, она приобретает красно-медное сияние — именно этот эффект и передает цвет на ногтях.
Селена Гомес появилась с таким маникюром на женском саммите в Вашингтоне, и с того момента все бьюти-сообщество заговорило о нем. Ее мастер Том Бачик назвал этот оттенок Blood Moon Mani, точнее и не скажешь. Цвет похож на темное вино с оттенком дерева махагони, роскошный, но сдержанный.
Почему все хотят именно его
В этом маникюре есть что-то магнетическое. Он не требует дополнительного декора или блесток — глубокий блеск лака уже делает все сам. К тому же он подходит и к классическому пальто, и к кожаной куртке. Это тот случай, когда цвет работает на настроение — спокойный, уверенный, немного загадочный.
Как повторить образ
Том Бачик создал Blood Moon nails с помощью лака Apres Nails в одноименном оттенке, завершив работу глянцевым топом собственного бренда. Для домашней версии подойдут:
- Manucurist Green в оттенке Hollyhock — насыщенное бордо с мягким теплом;
- Dior Vernis 047 Nuit 1947 — классика с характером;
- OPI Top Coat для зеркального финиша.
Версия с эффектом "ауры"
TikTok уже подхватил волну: новый вариант Blood Moon nails имеет легкое сияние в центре, словно свет, исходящий изнутри.
Чтобы повторить, достаточно губки:
- Смочите ее в воде.
- Добавьте пятно красного лака по центру.
- Обведите черным и слегка прижмите к ногтю.
- Закрепите глянцевым топом.
Результат — ногти выглядят неожиданно: глубокие, живые, немного космические.
В Instagram тоже можно найти десятки вариаций — от глянцевых до сатиновых, с оттенком сливы, кофе или красного дерева.
Но суть одна и заключается она в том, что этот маникюр напоминает, что даже минимализм может иметь свой цвет — теплый, глубокий и очень осенний.
